El exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, será liberado el lunes, tras cumplir una condena de tres años dividida entre el confinamiento en casa y la prisión federal por evasión de impuestos y violaciones de la financiación de la campaña.

Cohen, de 55 años, que se desempeñó como vicepresidente de la Trump Organisation y abogado personal de Trump, se declaró culpable en agosto de 2018 de ocho cargos, incluyendo violación de la financiación de la campaña, fraude fiscal y fraude bancario. En noviembre de ese año, presentó otra declaración de culpabilidad por mentir al Congreso. Fue sentenciado a tres años de prisión en diciembre de 2018, e inhabilitado por la Corte Suprema de Nueva York en 2019.

“He terminado el domingo por la noche”, dijo Cohen a Jeff Pegues en una entrevista en el podcast de CBS News America: Changed Forever el sábado. “El lunes a primera hora de la mañana me llevaré al 500 de la calle Pearl, donde llevaré los papeles de mi liberación a, no estoy 100 por ciento seguro de qué piso, para que los firmen y luego me liberen.”

“Estoy muy cerca y estoy muy agradecido de poder celebrar el Día de Acción de Gracias fuera de mi casa”, declaró Cohen. “Pero he cumplido 18 meses de confinamiento en casa, lo que es muy difícil.”

El lunes, Cohen publicó una fotografía de sí mismo en un vehículo, sosteniendo un sobre que parecía contener esos papeles.

“¡Así es como se ve finalmente la libertad!”, escribió.

Cohen se presentó en la prisión federal en mayo de 2019, pero fue liberado en mayo de 2020 debido a las preocupaciones de covid-19. Se le dijo que cumpliera el resto de su condena en casa durante la pandemia de coronavirus. Volvió a la cárcel brevemente en julio de 2020 después de que se rechazaran sus condiciones de reclusión en casa.

Unas semanas más tarde, se le devolvió al confinamiento domiciliario después de que presentara una demanda alegando que había sido injustamente vuelto a encarcelar. Un juez federal dictaminó que su nuevo encarcelamiento en julio de 2020 fue una represalia del gobierno por el hecho de que Cohen se opusiera a una disposición propuesta de confinamiento domiciliario que habría restringido severamente sus comunicaciones públicas.

El abogado del expresidente declaró que se había mantenido ocupado con sus podcasts, escribiendo y dando paseos. “Lo más importante es que realmente te mantengas ocupado, que te programes”, expresó Cohen. “Solo estoy tratando de mantenerme ocupado hasta que sea libre para comenzar de verdad mi vida de nuevo.”

Cohen había admitido el envío de dinero para silenciar a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y a la playmate de Playboy Karen McDougal por sus supuestas aventuras con el expresidente. También admitió haber mentido a los legisladores sobre sus esfuerzos para asegurar la financiación del gobierno ruso para un proyecto de desarrollo de Trump en Moscú. Se le ordenó pagar casi US$2 millones en multas, confiscaciones y restituciones.

Después de su sentencia en 2018, Cohen manifestó que su “lealtad ciega” a Trump le llevó a “elegir un camino de oscuridad sobre la luz”.

La asociación de Cohen con el expresidente comenzó en 2006 después de la exitosa temporada de Trump en el programa de televisión The Apprentice. Fue el abogado personal de Trump entre 2006 y 2018, y se le consideraba un estrecho aliado del expresidente.

En septiembre de 2020, publicó un libro “revelador” sobre Trump titulado Disloyal: A Memoir: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J Trump.