Cronología de la rivalidad entre Ron DeSantis y Donald Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, comenzó su campaña con algunos tropiezos y sigue generando decepción a pesar de que muchas personas lo consideraban el principal contrincante del expresidente Trump para ganar la nominación del Partido Republicano.

Parece ser que DeSantis no está a la altura de desafiar a Trump después de varios meses de mucha tensión entre ambos.

Sin embargo, hubo un tiempo en el que compartieron una muy buena relación.

Durante su propio mandato presidencial en la Casa Blanca en 2018, Trump respaldó enérgicamente la candidatura del excongresista DeSantis a la gobernación, usó su influencia para apoyarlo e incluso dio discursos a su favor en actos electorales.

Sin embargo, a medida que DeSantis mejoró su jerarquía y comenzó a ser percibido como un posible candidato para las elecciones de 2024, Trump cambió de opinión.

El expresidente le ha proferido una serie de insultos y sobrenombres, la mayoría de los cuales DeSantis dejó pasar sin hacer comentarios, aunque en los últimos meses respondió.

Cronología de cómo se desintegró la relación

17 de noviembre, 2018

DeSantis es elegido gobernador de Florida después de derrotar al demócrata Andrew Gillum.

Trump, quien hizo campaña por DeSantis en persona y en Twitter, celebra la victoria estrepitosamente como la última demostración de su propio poder e influencia.

11 de marzo, 2020

Después de un primer año relativamente tranquilo en la gobernación, DeSantis enfrenta una crisis importante cuando los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) anuncian que el covid-19 se está propagando con rapidez.

Mientras Trump actúa con incompetencia frente a la crisis a nivel nacional, hace promesas vacías sobre la reapertura, especula abiertamente sobre las inyecciones de lejía como un tipo de cura y, finalmente, contrae la enfermedad un mes antes del día de las elecciones, DeSantis reconoce la oposición a las mascarillas y las restricciones sociales como un punto de conflicto cultural y lo utiliza para su propio beneficio político.

“No vamos a cerrar, vamos a seguir adelante, vamos a continuar protegiendo a los más vulnerables”, dijo en un discurso en junio.

“En particular, cuando tenemos un virus que afecta desproporcionadamente a un segmento de la sociedad, suprimir a muchas personas en edad laboral en este momento no sería muy eficaz”.

20 de enero, 2021

Joe Biden sucede a Trump en la presidencia, lo que obliga al expresidente a abandonar Washington D. C. dos semanas después de haber reclamado falsamente que las elecciones presidenciales de 2020 habían sido un robo y de que se produjeran los disturbios en el Capitolio.

Deshonrado, desacreditado, acusado dos veces y excluido de las redes sociales, Trump regresa a su finca de Palm Beach, mientras el gobernador sigue ganando notoriedad. De hecho, aprovechando su popularidad durante la pandemia entre los republicanos, DeSantis arremete contra los derechos LGBT+ y el poder de Walt Disney Corporation, mientras goza del apoyo de un movimiento que busca una alternativa menos contaminada y arriesgada que el expresidente, quien mira con envidia cómo trascurren los hechos.

29 de abril, 2021

Trump se comunica con María Bartiromo en Fox Business Network y señala: "Es un amigo mío. Respaldé a Ron, y después de hacerlo, salió eyectado como un cohete”.

En cuanto a la sugerencia de que DeSantis podría ser un buen sucesor de Pence como compañero de fórmula, Trump responde: "A mucha gente le gusta eso. Yo solo digo lo que leo y lo que tú lees; les encanta esa posibilidad. Seguramente, Ron será tenido en cuenta. Es un gran tipo”.

4 de octubre, 2021

En cuanto a la posibilidad de tener que enfrentarse a DeSantis en una futura contienda electoral, en lugar de unir fuerzas, Trump se comunica con Yahoo! Finance y afirma que sería fácil vencer al gobernador.

“No creo que me enfrente a él. Pienso que la mayoría de la gente no participaría y que él abandonaría”, señaló el expresidente. “Si lo enfrentara, lo vencería como a todos los demás. Si me postulo, creo que me irá muy bien”.

Por su parte, DeSantis le dijo a Fox News: "Lo único que estoy considerando es hacer mi trabajo. Están sucediendo muchas cosas en Florida”.

21 de junio, 2022

Cada vez más molesto con el ascenso de DeSantis, Trump comienza a insistir en que el gobernador le debe todo su éxito a él.

En cuando a la posibilidad de que el gobernador se postule para presidir la Casa Blanca, como se abordó extensamente en The New Yorker, el exmandatario se comunicó con Newsmax y señaló: "No sé si quiere postularse. Tengo una buena relación con Ron, pero soy uno de los responsables de que él fuera elegido... Veremos qué pasa”.

14 de septiembre, 2022

DeSantis, en una maniobra digna de Trump, envía a unos 50 solicitantes de asilo venezolanos en avión desde San Antonio (Texas) hasta el aeropuerto de Crestview (Florida) y, luego, a la isla de Martha’s Vineyard (Massachusetts), un bastión demócrata.

En un acto de provocación política, Trump se queja de haberlo pensado primero.

8 de noviembre, 2022

Ambos organizan actos electorales en Florida durante los días previos a las elecciones de mitad de periodo.

Trump lo llama “mojigato” por primera vez durante su evento.

Sin embargo, el gobernador gana la reelección de manera contundente, vence al demócrata Charlie Crist por un margen de casi 20 puntos, y atrae el apoyo de latinos y votantes suburbanos.

Por otra parte, los candidatos preferidos de Trump pierden las elecciones en todo el país, desde Pensilvania hasta Arizona, mientras la tan esperada “ola roja” no logra materializarse.

11 de noviembre, 2022

Las repercusiones de las elecciones de mitad de mandato empeoran la rivalidad, y Trump sugiere haber utilizado al FBI para asegurar la victoria del DeSantis contra Gillum en 2018.

A través de Truth Social, Trump llama a su rival un "gobernador republicano promedio con excelentes relaciones públicas" que estaba "políticamente muerto" hasta que lo ayudó a cambiar su suerte.

También escribió: "Estaba completamente comprometido con Ron, por lo que venció a Gillum. Sin embargo, después de la campaña, cuando el proceso electoral corrupto se robaba los votos en el condado de Broward, y Ron perdía diez mil votos al día, junto con el ahora senador Rick Scott, envié al FBI y a los fiscales estadounidenses, y el robo de votos terminó inmediatamente, justo antes de que se quedaran sin los votos necesarios para ganar. Impedí que le robaran la elección..."

La publicación, inevitablemente, hizo que el asunto fuese investigado con urgencia.

16 de noviembre, 2022

Trump anuncia su intención de postularse nuevamente para la presidencia de los Estados Unidos en una presentación televisada de bajo perfil desde Mar-a-Lago, lo cual muchas personas sienten que carece de la energía de sus discursos políticos anteriores.

29 de enero, 2022

Obsesionado con la victoria de DeSantis en las elecciones para gobernador de 2018 y con el fin de fortalecer su propio papel, Trump acusa a su rival de “intentar reescribir la historia” sobre cómo actuó en respuesta al covid-19. Además, afirma que DeSantis “había cambiado de opinión muchas veces” respecto a la introducción de los requisitos de vacunación.

En conversaciones periodísticas durante la campaña en New Hampshire y Carolina del Sur, Trump señala con irritación: “Ron no habría sido gobernador si no fuera por mí. Cuando escucho que podría [postularse], pienso que es muy desleal... Hay gobernadores republicanos que no confinaron sus estados. Está tratando de reescribir la historia”.

18 de febrero, 2023

Trump sigue probando distintas maneras de insultar a su probable oponente, por lo que lo habría llamado “albóndiga Ron”, algo que niega haber hecho.

"Nunca llamaré al “mojigato” de DeSantis “albóndiga Ron”, como aseguran las noticias falsas", señaló con furia en Truth Social.

30 de abril, 2023

En respuesta a la gira mundial de DeSantis que incluye una vista al Reino Unido y Japón a fin de parecer un político respetado en el escenario mundial, Trump intenta una nueva línea de ataque y asegura que "le importa un bledo" si el gobernador se postula contra él.

"Me importa un bledo si Ron DeSanctus [sic] se postula. El problema es el proyecto de ley que está a punto de firmar, que le permite postularse sin renunciar a ser gobernador y que debilita completamente la integridad electoral en Florida".

16 de mayo, 2023

Todavía en búsqueda de un ataque efectivo, Trump le dice a The Messenger que su oponente político es un "principiante absoluto".

"Creo que los medios de comunicación dijeron que está haciendo un trabajo terrible y que no sabe lo que está haciendo. Los medios no han sido buenos con él. Dicen que es un principiante absoluto. Comenzó de buena manera, pero luego no le fue muy bien. Miren las encuestas".

En cuanto al tema de la deslealtad, Trump logra transmitir su dolor cuando dice lo siguiente: "Es muy desleal. Era un muerto andante. Estaba muerto, bien muerto. Y yo lo reviví".

En la misma entrevista, también afirma que la nueva prohibición del aborto después de las seis semanas en Florida es "demasiado severa" y que, probablemente, aparte a los votantes.

DeSantis le responde: "Proteger a un niño nonato cuando hay un latido detectable es algo que casi el 99 % de los provida respaldan. Como residente de Florida, no respondió si hubiese firmado el proyecto de ley sore el aborto que hizo Florida y que tenía todas las excepciones de las que la gente habla".

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, respondió: "Ron DeSantis está cayendo en las encuestas y está más cerca del final de la lista que del presidente Trump, quien domina todas las encuestas".

24 de mayo, 2023

DeSantis, finalmente, anuncia su campaña con un video de 30 segundos que publicó en Twitter su esposa, Casey. Trump, en un intento de robarle protagonismo, lanza una serie de insultos en Truth Social, lo trata de “desleal”, dice que “necesita un trasplante de personalidad de manera urgente” y lo llama “discípulo de Paul Ryan”, un exlegislador republicano.

Más desequilibrado que nunca, Trump despotrica en las redes con el siguiente mensaje: “Rob, el mojigato, vino a mí pidiendo ayuda. Estaba perdiendo de la peor manera, por 31 puntos, contra el popular comisionado de Agricultura, Adam Putnam”.

“Estaba a punto de abandonar la contienda. ¡Hizo una campaña terrible! Ron me dijo que tenía una última oportunidad, [por lo que necesitaba] mi apoyo y respaldo, algo que Putnam y todos los demás también querían. Se lo di a Ron, y la contienda se terminó. En un día, pasó de perder de la peor manera, a ganar por mucho. Con 3 GRANDES ACTOS ELECTORALES DE TRUMP, GANÓ LAS ELECCIONES GENERALES de manera sorpresiva. ¡DESLEAL!”

26 de mayo, 2023

Al comienzo de su campaña oficial, DeSantis critica a Trump y afirma que es indulgente en cuanto a la delincuencia y la inmigración.

1 de junio, 2023

En respuesta a la cantidad de sobrenombres que recibió por parte de Trump, DeSantis se sincera en una emisora de radio de New Hampshire sobre lo que realmente piensa de los ataques del expresidente. “Creo que es muy cruel”, dijo DeSantis. “Pienso que es muy inmaduro” y añadió: “Honestamente, creo que la manera en que se comporta desde hace muchos años es una de las razones por las que no está en la Casa Blanca en este momento”.

El gobernador de Florida también señala que los ataques de Trump respecto a cómo manejó el covid-19 son falsos y afirmó: “Él dice que el gobernador Andrew Cuomo en Nueva York manejó mejor el covid-19 que Florida bajo mi liderazgo y, sin embargo, miles de personas huyeron de los cierres de Cuomo para venir a Florida, probablemente cientos de miles”.

21 de junio, 2023

La campaña de Trump incluye un anuncio publicitario donde se ataca a DeSantis y se afirma que el gobernador cerró Florida durante los primeros días de la pandemia.

El título del video dice: “CONFINAMIENTO RON. ¡FLORIDA FALLÓ!”.

29 de junio, 2023

A medida que DeSantis se ubica detrás de Trump en las encuestas, el expresidente aprovecha la oportunidad para declarar que la campaña de DeSantis está “muerta”.

"Está cayendo en las encuestas como una piedra que va directo al infierno", escribió Trump.

28 de julio, 2023

En la cena republicana del Día de Lincoln en Iowa, Trump dice ante una multitud de personas que "no se arriesguen" con DeSantis, a quien continúa llamando “DeSanctus”.

7 de agosto, 2023

DeSantis mete el dedo en la llaga y recurre a las acusaciones de fraude electoral contra Trump.

Apenas unos días después de que el expresidente se declarara inocente de los cargos federales por interferir en las elecciones, DeSantis confirma que Trump perdió en las elecciones de 2020 y que Biden es el presidente.

“Por supuesto que perdió", dijo DeSantis a NBC News.

Traducción de Noelia Hubert