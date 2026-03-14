Trinidad y Tobago extiende 3 meses el estado de emergencia por alto nivel delincuencial

El gobierno de Trinidad y Tobago recibió la aprobación de la Cámara de Representantes para prorrogar por tres meses el estado de emergencia, cuando la nación caribeña de dos islas lidia con un alto nivel de delincuencia.

Las dos mociones para extender la medida, que otorga al gobierno facultades adicionales, entre ellas realizar detenciones y efectuar registros sin órdenes judiciales, fueron aprobadas por 26 votos a favor y 12 en contra a última hora del viernes. No hubo abstenciones.

Trinidad y Tobago ha pasado aproximadamente 10 de los últimos 14 meses bajo un estado de emergencia.

El estado de emergencia tiene una duración inicial de hasta 15 días, pero el gobierno puede ampliarlo si es necesario. La persistencia de este tipo de medidas ha afectado a la industria turística del país.

La principal oposición ha arremetido contra la renovación de los periodos de estado de emergencia, al acusar al gobierno de fracasar en sus intentos de abordar la situación de la delincuencia.

La nación ha registrado más de 60 homicidios en lo que va de año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.