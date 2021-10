El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijo que Trick or Treat estaba bien este año, a pesar del coronavirus que aún persiste, pero dijo que los estadounidenses aún deben evitar las fiestas de Halloween en interiores llenas de gente.

La Dra. Rochelle Walensky apareció en Fox News Sunday para discutir la pandemia en curso, así como el próximo fin de semana festivo.

Ella dijo que aunque los niños que están en edad de Trick-or-Treat probablemente no estén vacunados, estarían seguros yendo de casa en casa, ya que la mayoría de sus actividades se realizarían al aire libre.

Pero, agregó, debido a que los niños en gran parte no están vacunados, no deben ser llevados a grandes reuniones interiores como fiestas. Los adultos no vacunados también deben tener cuidado con las grandes reuniones y mantener la distancia social y las pautas de enmascaramiento.

“No me reuniría en entornos grandes afuera y gritaría como se ve en esos juegos de fútbol, si no están vacunados, esos niños que no están vacunados, pero si están dispersos haciendo su truco o trato, eso debería ser muy seguro para sus hijos”, dijo la Dra. Walensky.

Señaló que las vacaciones eran importantes y alentó a las personas a reunirse, pero a hacerlo de manera segura y teniendo en cuenta la mitigación de la pandemia, especialmente la vacunación.

“Es de vital importancia que nos reunamos, que estemos juntos con familiares y amigos durante estas vacaciones y que tengamos las estrategias de prevención que sabemos que funcionan para ser seguras durante esas vacaciones. Entonces, lo que yo diría es vacunarse antes de reunirse; será absolutamente más seguro si está vacunado”, dijo.

“Cualquier actividad que se realice al aire libre es más segura que en el interior. Y si está reuniendo varios hogares, asegúrese de que se vacune a la mayor cantidad posible de personas para poder proteger a las personas vulnerables, que es posible que aún no estén vacunadas”.

La directora de los CDC también señaló que los casos generales de coronavirus estaban disminuyendo después de un pico de verano causado por la variante Delta del virus.

“Así que creo que las cifras hablan por sí solas. Tiene toda la razón, los casos han bajado, han bajado más del 50 por ciento desde donde estaban en septiembre, pero todavía no podemos ser complacientes”, dijo la Dra. Walensky.

A pesar de que las cifras están disminuyendo, señaló que los EE.UU. todavía están viendo más de 70 mil casos de covid-19 al día. Instó a los estadounidenses a ser cautelosos para evitar otro pico a medida que llegan los meses más fríos del otoño.

“Bueno, me alientan las cifras que están bajando en este momento, pero he aprendido que no podemos ser complacientes y que debemos ser humildes y que el virus tiende a encontrar lugares que están poco vacunados”, dijo el director. "Por lo tanto, a medida que disminuyan los números de casos, debemos continuar haciendo el arduo trabajo de vacunar a más y más personas para prevenir exactamente lo que describió".