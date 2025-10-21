Tribunal revoca condena contra expresidente colombiano Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal

Un tribunal colombiano revocó el martes la condena contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe y lo absolvió de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal por los que había sido condenado en primera instancia a 12 años bajo arresto domiciliario.

Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, defendió su inocencia en el primer juicio contra un expresidente en el país y tildó la condena de persecución política, asegurando que la jueza fue sesgada en su contra. Sus abogados apelaron cuestionando la validez de las pruebas al considerar que no se demostró de manera “inequívoca” la responsabilidad del expresidente.

“La motivación de la sentencia presenta deficiencias estructurales... uso de premisas vagas y sesgos retóricos y omisión de análisis integral”, indicó el tribunal en la audiencia virtual.

El nuevo fallo podrá ser elevado por las partes en un recurso adicional a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra.