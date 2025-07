Tras mucha especulación, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham anuncian reedición de "Buckingham Nicks"

Ya no van por su propio camino. Después de mucha especulación, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac anunciaron el miércoles la reedición de "Buckingham Nicks", más de 50 años después del lanzamiento de su único álbum completo como dúo.

Desde su lanzamiento inicial en 1973, "Buckingham Nicks" nunca ha sido reeditado y actualmente no está disponible en plataformas de streaming. La versión remasterizada llegará el 19 de septiembre a través de la serie de alta fidelidad de Rhino Records y fue obtenida de las cintas maestras análogas originales. El álbum también será lanzado en CD y digital por primera vez, y la canción de apertura, "Crying in the Night", estuvo disponible para streaming el miércoles.

Buckingham y Nicks tenían entre 20 y 25 años durante la creación de su álbum. Nicks afirma en las notas de la reedición, escritas por el periodista musical David Fricke: "Fue algo muy natural, desde el principio".

A pesar de su relativa inexperiencia, Buckingham expresa, según el comunicado de anuncio, que "se mantiene de una manera que uno esperaría, por estas dos chicos que eran bastante jóvenes para estar haciendo ese trabajo".

El anuncio de la reedición fue anticipado por crípticas publicaciones en Instagram la semana pasada. Tanto Nicks como Buckingham compartieron letras escritas a mano en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Nicks publicó: "Y si avanzas...", una línea de su canción "Frozen Love", que aparece en "Buckingham Nicks".

Buckingham compartió: "Te encontraré allí", completando la letra.

En 2011, Buckingham le dijo a Uncut que él y Nicks tenían "toda la intención de volver a lanzar ese álbum e incluso posiblemente hacer algo junto con él, pero no puedo dar detalles específicos sobre eso". En 2013, en el 40 aniversario del álbum, Fleetwood Mac lanzó "Extended Play", su primer material de estudio nuevo desde "Say You Will" de 2003. La colección de cuatro pistas incluía una canción titulada "Without You", que originalmente estaba destinada a "Buckingham Nicks".

La versión reeditada de "Buckingham Nicks" presenta la misma portada del álbum original, a pesar de la insatisfacción pública de Nicks con la fotografía, diciendo a la revista de rock clásico MOJO que se "sentía como una rata en una trampa" durante la sesión.

Nicks contó a MOJO en 2013: "Soy en realidad bastante pudorosa. Así que cuando sugirieron que Lindsey y yo nos fotografiáramos desnudos, no podría haber estado más aterrorizada si me hubieran pedido saltar de un tren en marcha. Lindsey decía: 'Oh, vamos, esto es arte. ¡No seas una niña!' Yo pensaba, '¿Quién eres tú? ¿No me conoces?'".

"Buckingham Nicks" fue lanzado un año antes de que se unieran a Fleetwood Mac y tuvo poco éxito comercial. Pero atrajo la atención de Mick Fleetwood, quien invitó a Buckingham a unirse a Fleetwood Mac. Buckingham, a su vez, insistió en que Nicks también se uniera. Los dos, entonces pareja, se convirtieron en las caras, voces y compositores centrales del grupo durante las cuatro décadas siguientes.

La tumultuosa relación de la pareja resonó en la discografía de la banda: Ella escribió "Dreams" sobre él. Él escribió "Go Your Own Way" sobre ella. Famosamente, rompieron mientras escribían el exitoso álbum de 1977 "Rumours". Las imágenes de Nicks mirando fijamente a Buckingham 20 años después durante una interpretación de "Silver Springs" se hicieron virales. “You’ll never get away from the sound of the woman that loves you” (Nunca te alejarás del sonido de la mujer que te ama), cantan Nicks y Buckingham al unísono, en un momento, sosteniendo la mirada del otro.

Buckingham dejó la banda en 1987, y volvió en 1996. La última vez que la banda se reunió, sin embargo, para una gira de 2018-2019, el resto de los miembros lo expulsaron, y como resultado, él los demandó. Afirmó que le dijeron cinco días después de que el grupo apareciera en el Radio City Music Hall que la banda haría una gira sin él. Argumentaba que habría ganado al menos 12 millones de dólares por su parte de las ganancias. Más tarde ese año, Buckingham dijo que habían llegado a un acuerdo en la demanda.

Tanto Buckingham como Nicks también han lanzado una gran cantidad de música en solitario. Algunos fans habían teorizado que Nicks y Buckingham estaban insinuando una reunión de Fleetwood Mac, que habría sido la primera desde la muerte de la vocalista, compositora y tecladista Christine McVie en 2022.

El año pasado, Nicks le dijo a MOJO que sin McVie, "no hay posibilidad de reunir a Fleetwood Mac de ninguna manera".