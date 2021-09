Una mujer sorda ha revelado su lucha por la pandemia en videos emocionales de TikTok, diciendo que se le negó el servicio en Dunkin 'Donuts debido a su discapacidad.

Shannon Heroux, de 32 años, compartió en dos videos en su cuenta de TikTok @shannon_heroux cómo un empleado y un gerente se negaron a quitarse las máscaras para que ella pudiera leer los labios porque no creían que fuera sorda.

“Nunca antes me habían negado el servicio y me duele. Duele mucho. Dunkin 'Donuts es mi lugar favorito para ir”, dijo en el primero de dos videos sobre el incidente, que había obtenido casi siete millones de visitas hasta el viernes por la tarde.

Heroux dijo que tiene un implante coclear, un dispositivo electrónico que estimula el nervio auditivo, pero que no lo estaba usando en ese momento.

Dijo que le pidió a una trabajadora de Dunkin 'Donuts que viniera y que le dijo a la empleada que se quitara la máscara para poder leer sus labios para entenderla.

La empleada se mantuvo la máscara y fue a buscar al gerente de la tienda en Encino, California, al oeste de Los Ángeles.

“Soy un conductor de Uber, así que conseguí que me llevaran y dije, 'Oye, tengo que pedir mi bebida. Tengo que irme'”, dijo. "El gerente viene y me di cuenta por su lenguaje corporal, su cara, que se estaba yendo".

Heroux dijo que el gerente agitó las manos frente a su cara, pero que no pudo leer sus labios debido a la máscara.

“Seguí diciendo, 'No puedo escucharte. No puedo escucharte. Necesito leer los labios. Se negó a escribir nada. Se negó a bajarse la máscara”, agregó, y señaló que estaban separados por dos metros y separados por plexiglás debido a las precauciones contra la pandemia.

“Estoy usando mi máscara. ¿Qué más quieres de nosotros?”, añadió.

Dijo que la comunidad de sordos ha luchado “mucho durante esta pandemia. Suficiente es suficiente. La gente no cree que sea sorda, y pude sentir, sentir de él que no me creía. No creía que yo fuera sorda porque hablo muy bien. Es una bendición y una maldición”.

Ella dijo en un segundo video que había tenido experiencias similares en otros lugares durante la pandemia.

“No debería tener que pasar por esto. Ninguna persona sorda debería tener que pasar por esto. Estoy en mi punto de ruptura en esta pandemia donde ya no quiero escuchar a nadie más”, dijo.

“Me han discriminado durante toda esta pandemia y ya es hora de que alguien haga algo. Target, Costco, la tienda de comestibles, Walmart, ahora Dunkin, ya tuve suficiente. Ya tuve suficiente”, agregó.

“Hacemos lo correcto y a ustedes no les importa. Me echaste por querer tomar un té de melocotón y maracuyá. ¿Cómo realmente?, algo debe cambiar”, dijo. "Nunca me había sentido así, y no le deseo esto a nadie".

Ella dijo en un tercer video que ha estado en contacto con las oficinas corporativas de Dunkin 'Donuts.

“El gerente general en ese lugar también quiere que entre para pedir mis disculpas y encargarme de mi pedido, y sentí que eso no sería suficiente”, dijo. "Entonces, es por eso que me comuniqué [con] la empresa en primer lugar".

“Sabes, es importante que se haga el cambio. Defiendo a la comunidad sorda. Estoy muy feliz de haber difundido la conciencia. Estoy feliz de haberlos contactado a todos ustedes”, les dijo a sus espectadores.

En una declaración a The Independent, Dunkin 'Donuts dijo: “Nos tomamos este tipo de asuntos muy en serio. En Dunkin', estamos comprometidos a crear un ambiente acogedor y a tratar a cada huésped con dignidad y respeto. Nos hemos puesto en contacto con la invitada para disculparnos y estamos trabajando activamente con ella para resolver el problema".