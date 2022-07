Taika Waititi fue criticado por resaltar y aparentemente burlarse de un error de efectos visuales (o VFX) en Thor: Love and Thunder.

La nueva película del UCM (Universo cinematográfico de Marvel) ya está en los cines y reúne al director con sus estrellas de Thor: Ragnarok, Chris Hemsworth y Tessa Thompson.

Tras el estreno de la película, circuló en línea una entrevista con Vanity Fair, en la que tanto Waititi como Thompson señalan un momento en el que los efectos visuales podrían haberse mejorado.

La escena en cuestión presenta a Korg, un personaje generado por computadora, o CGI, con una apariencia de roca con la voz de Waititi.

“Ahora, ¿eso parece real?”, Waititi pregunta, y Thompson responde: “En esa toma en particular, en realidad no”.

Waititi luego pregunta, casi para sí mismo: “¿No necesita ser más azul?”, agrega mientras señala al Thor de Hemsworth: “Bueno, ¿y él parece real?”

“Ninguno de nosotros lo parece”, responde Thompson, afirmando que “hay algo muy raro” en su personaje, Valkyrie.

Thompson luego defiende los efectos visuales de Korg y continúa: “Pero no, no, no, cambia de tonalidad, ¿no crees, a la luz? A veces es azul, a veces es un poco grisáceo”.

Taika Waititi cuestionó los efectos visuales de esta toma en ‘Thor: Love and Thunder’ (Marvel Studios)

Si bien muchos han argumentado que Waititi estaba bromeando, su comentario sobre los efectos visuales de la película ha generado controversia debido al hecho de que Marvel Studios ha sido criticado repetidamente por supuestamente no proporcionar a los artistas de VFX condiciones de trabajo excelentes.

“Pero ese vídeo de Taika Waititi en el que se burla de los efectos visuales... ¿en qué estaba PENSANDO? o sea, hermano, es TU película, ¿y tú eres el que se pone a exhibir al equipo de efectos visuales?”, una persona respondió cuando el vídeo se volvió viral.

Otro agregó: “Para aquellos que defienden a Taika Waititi burlándose de los efectos en Love and Thunder como ‘solo una broma’. Los artistas de VFX en general están sobrecargados de trabajo, mal pagados y subestimados. Esto es particularmente cierto con Marvel. Merecen mejores condiciones de trabajo y más respeto por lo que hacen”.

La mayoría de los reclamos impuestos específicamente contra Marvel provienen de un hilo de Reddit titulado: “¡Francamente, estoy harto y cansado de trabajar en series de Marvel!”, el cual está lleno de quejas de exartistas de efectos visuales que supuestamente trabajaron en proyectos del UCM.

Una acusación, de un usuario llamado Independent-Ad419, decía: “Marvel tiene probablemente la peor metodología de producción y gestión de efectos visuales que existe. Nunca pueden arreglar el aspecto de la serie antes de que se acabe más de la mitad del tiempo asignado a la serie. Los artistas que trabajan en las series de Marvel no reciben una remuneración equivalente a la cantidad de trabajo que realizan”.

Tessa Thompson como Valkyrie en ‘Thor: Love and Thunder (Marvel Studios)

Los reclamos dieron lugar a un artículo publicado por The Gamer titulado: “VFX Artists Are Refusing To Work With Marvel Due To Stress And Unrealistic Deadlines” (Los artistas de VFX se niegan a trabajar con Marvel por motivos de estrés y fechas de entrega imposibles).

El exartista de VFX, Dhruv Govill, que trabajó en Guardians of the Galaxy, compartió el artículo en Twitter y escribió: “Trabajar en series de #Marvel es lo que me empujó a dejar la industria de VFX. Son un cliente horrible, y he visto a demasiados colegas colapsar después de trabajar demasiado, mientras Marvel suelta cada vez menos dinero”.

The Independent se puso en contacto con Marvel y Waititi en busca de comentarios.

Los fans del cine también critican a Marvel por no agregar una advertencia de contenido sensible al comienzo de Thor: Love and Thunder debido a cierta historia que involucra al personaje de Portman, la Dra. Jane Foster.

La película ya está en los cines. El veredicto de The Independent sobre la película lo encuentras aquí.