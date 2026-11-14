Sudán del Sur vuelve a aplazar sus primeras elecciones nacionales hasta febrero de 2027

Sudán del Sur volvió a posponer sus primeras elecciones nacionales desde su independencia en 2011, trasladando la votación de diciembre a febrero en medio de preocupaciones por la inseguridad, la falta de financiación y la preparación del país para votar.

En un calendario revisado, publicado el sábado por la Comisión Nacional Electoral, se fija el 11 de febrero de 2027 como día de votación, en sustitución del 22 de diciembre. En el documento no se menciona una razón para el aplazamiento.

Las elecciones se han retrasado repetidamente, incluso en 2022 y 2024. El anuncio más reciente se produce tras advertencias de que los comicios podrían desmontar aún más la frágil paz del país.

La comisión publicó el calendario en redes sociales el día en que estaba previsto que comenzara el registro de votantes. En el documento también se establecen fechas para la presentación de candidaturas y la campaña.

Un día antes, el presidente de la comisión, Gabriel Bol Deng, informó a periodistas en Yuba que el registro se llevaría a cabo del 14 al 28 de noviembre en 3.161 centros de inscripción en los 10 estados del país y tres áreas administrativas.

Deng instó a los ciudadanos elegibles a inscribirse y pidió a partidos políticos, grupos de la sociedad civil, líderes comunitarios y medios de comunicación que ayuden a aumentar la concienciación pública.

Sudán del Sur se independizó de Sudán en 2011 tras décadas de guerra civil. En 2013 estalló un nuevo conflicto entre fuerzas leales al presidente Salva Kiir y seguidores de su rival, Riek Machar. En 2018 se firmó un acuerdo de paz y en 2020 se formó un gobierno transitorio de unidad nacional.

Los combates entre fuerzas del gobierno y de la oposición se intensificaron a principios de 2025, y Machar fue puesto bajo arresto domiciliario en Yuba en marzo de ese año. Él y otros siete coacusados son juzgados por cargos que incluyen traición, asesinato y crímenes de lesa humanidad vinculados a un ataque contra una guarnición del ejército en Nasir, en el noreste. Todos ellos niegan los cargos.

El gobierno transitorio de unidad fue disuelto en septiembre y reemplazado por una administración provisional.

El Foro de la Sociedad Civil de Sudán del Sur señaló en un comunicado emitido a finales de octubre que las condiciones no respaldaban la realización de elecciones justas, creíbles, pacíficas e inclusivas en del tiempo restante. Pidió un diálogo inclusivo sobre los preparativos electorales y la transición del país.

El gobernante Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, o SPLM, ha celebrado primarias en todo el país. Pero ha habido poca actividad electoral entre otros partidos registrados, señaló Anita Kiki Gbeho, jefa de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 10 de noviembre.

“Las elecciones deben ser un hito en la transición, no su conclusión. Las elecciones no pueden sustituir el diálogo político, la construcción de confianza y la implementación continua del Acuerdo de Paz”, afirmó.

Dos delegados del SPLM murieron en un ataque en la aldea de Miri Loko, en el estado de Ecuatoria Occidental, cuando regresaban de asistir a elecciones primarias y congresos del partido, informaron funcionarios el jueves. Fue el tercer incidente de seguridad que afectó las primarias y congresos del partido en el estado, según Deng Dau Deng, quien preside el comité de alto nivel del SPLM en la entidad.

Una de las personas fallecidas fue Veronica Lucy Gordon, experiodista de la South Sudan Broadcasting Corporation, que recientemente había sido nominada para postularse por un escaño reservado para mujeres en la Asamblea Legislativa Nacional.

Edmund Yakani, director de la Community Empowerment for Progress Organization, condenó el ataque e instó a quienes se oponen a las posturas políticas de los delegados a buscar el diálogo en lugar de la violencia.

Tras conocerse la noticia del aplazamiento, Yakani pidió transparencia en las decisiones de la comisión. También indicó que las ubicaciones de los centros de inscripción seguían sin publicarse el día en que estaba previsto que comenzara el registro, lo que dejó a los ciudadanos sin información clara sobre dónde inscribirse.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.