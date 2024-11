St. Vincent no se perderá el Corona Capital y el lanzamiento de “Todos nacen gritando”

La semana pasada St. Vincent fue nominada al Grammy a mejor álbum de música alternativa por “All Born Screaming”, su séptimo álbum de estudio y para el cual ha creado una versión completamente en español, con letras traducidas por ella misma (con ayuda de un amigo mexicano), titulado “Todos nacen gritando”, que será lanzado este viernes, justo a tiempo para su ansiada presentación en el festival Corona Capital de la Ciudad de México.

Annie Clark, conocida como St. Vincent, charló en una entrevista por videollamada desde Los Ángeles con The Associated Press sobre este proyecto musical, la libertad que encontró cantando en español y su firme propósito para cumplir este sábado una fecha aplazada algunos años en el Corona.

AP: Estaba leyendo que este álbum es una especie de agradecimiento para tus fans y amigos en Latinoamérica y España. ¿Por qué hiciste este experimento y cómo te sientes al hacerlo?

ST. VINCENT: Un experimento es una buena palabra para ello. He querido convertirme en un mejor hablante de español, y he estado trabajando en eso en general. Pero creo que con este disco estaba pensando en algunas experiencias realmente increíbles que he tenido en países de habla hispana. Ya sea como hacer crowd surfing en México o, ya sabes, ver a toda una multitud cantándome a mí, y en Argentina, o en Primavera Sound, en Barcelona y que sea una multitud cantándome en perfecto inglés mis canciones. Me quedé realmente impresionada. En este disco hay mucha temática e iconografía, muchas cosas que se sienten, ya sabes, sagradas sobre el disco, mucho sobre lo que es sagrado y se describe en, en muchos sentidos, en imágenes muy, muy católicas. Así que pensé que este disco, de alguna extraña manera, tendría sentido en español. Entonces quería ofrecer un humilde agradecimiento a los fans de habla hispana que han estado conmigo todos estos años. Pensé, bueno, tal vez pueda conocerlos a ellos y a su idioma.

AP: Hay un dicho antiguo que dice que eres tantas personas como lenguajes hablas, ¿cómo describirías a tu persona en español?

ST. VINCENT: Soy como un niño hiperactivo de segundo grado que puede contarte sobre cualquier cosa que esté sucediendo en tiempo presente, pero no puede, no puede describir el pasado o el futuro. Estoy estudiando. Tengo un profesor y estoy estudiando. Así que espero llegar allí.

AP: Es interesante que hicieras este álbum porque el rock en español también tiene todo un historial de traducciones, las primeras canciones y los primeros discos eran en realidad traducciones del inglés.

ST. VINCENT: ¿En serio?

AP: Sí, son discos de los años 60. Y a veces las letras no eran exactamente las mismas, pero se les quedaba el espíritu. Incluso hay proyectos más contemporáneos. Hay un disco de las canciones de The Police en español.

ST. VINCENT: Puedo, puedo ver que eso funcionaría por alguna razón, siento que The Police sonaría bien en español. Eso tiene sentido para mí. No sé por qué.

AP: Sí, a veces pienso que la versión de Gustavo Cerati de “Bring on the Night”, traducida como “Traéme la noche”, es mejor. Volviendo a “Todos nacen gritando” este es tu séptimo álbum. Para muchas bandas y músicos, el séptimo álbum es especial. ¿Cómo te sientes? Los números son solo números, pero el siete es un número mágico.

ST. VINCENT: El siete es un número mágico. No lo pensé hasta después, ya sabes, porque siempre estoy enfocada en el futuro, ya sabes, y no necesariamente contando. Pero lo hago. Miro mi vida y mido mi vida y lo que estaba pasando en mi vida por el disco que estaba escribiendo o en la gira que estaba haciendo. Así es como pienso en las épocas de mi vida. Así que supongo que tiene sentido. Vaya que es el séptimo disco, es como Radiohead con “In Rainbows”.

AP: ¿Puedes hablarnos del trabajo de traducción?, por ejemplo “Reckless” cambió a “Salvaje”.

ST. VINCENT: Es como si hubiera mucho que explicar en esa canción. Hay un montón de palabras. Esa fue para mí la más difícil de hacer, de describir, pero también de hacer un tipo de música. Porque la original no es tan musical o no es tan melódica. Pero tratar de cantar “Reckless” (imprudente) en español simplemente no sonaba, simplemente no sonaba bien. Ya sabes, no fluyó. Y también me cambió a mí. Cambió para mí el significado a uno más pesado. Como más ¿violento?, pero también más ¿qué? Simplemente salvaje, salvaje de una manera. Y es salvaje, como la vida. Pero también como si yo fuera salvaje. Suena genial.

AP: Dave Grohl toca la batería en “Flea” (su versión en español es “Pulga”) ¿Los instrumentos son los mimos en ambas versiones del álbum?

ST. VINCENT: La música del disco es la misma. Yo sólo rehice todas las voces.

AP: Fue una gran cantidad de trabajo.

ST. VINCENT: Sí, lo era. Era una gran cantidad de trabajo en el que no pensé hasta que me metí en el proyecto y pensé, Dios mío, hay tanta producción vocal en este disco. Simplemente hay, ya sabes, ya sea que se trate de coros que son tres armonías cantadas tres veces. Así que tuve que rehacer toda la producción vocal del disco, y soy la única que canta en el disco. Pero ya sabes, ha sido una experiencia hermosa, así que no la cambiaría.

AP: ¿Te hizo sentir más libre cantar en español?

ST. VINCENT: Sí, de hecho, lo hizo. Hay un aspecto de cantar en español en el que realmente sólo estaba reaccionando a la sensación que me daba el sonido de la palabra. Y había algo muy puro en eso. Y no puedo hacerlo en inglés, por ejemplo, como escuchar una canción con un gran ritmo y una gran melodía y una producción genial. Pero si hay una letra que se siente cursi o forzada o demasiado trillada, como si ya no pudiera suspender mi incredulidad en la música, como si mi cerebro me arruinara la música en inglés todo el tiempo. Pero no tengo esa fluidez en español, así que sólo puedo disfrutar de la música. Simplemente puedo disfrutarla sin sesgos ni filtros. Y había pasado tiempo desde que había podido disfrutar de música nueva así.

AP: Mi esperanza es que encuentres tus favoritas del álbum español para tocar en directo y las interpretarás en tus conciertos con regularidad.

ST. VINCENT: Sí, esa es también mi esperanza. Ese es mi plan.

AP: Hablando de actuaciones, muy pronto estarás en México en el Corona Capital. ¿Estás lista para la multitud?

ST. VINCENT: No puedo esperar. Porque en 2021 se suponía que iba a venir, pero me contagié de covid. Pensé, apuesto a que puedo lograrlo, voy a salir adelante, voy a mejorar. ¿Te imaginas seis meses con covid? Y fue la única vez que tuve que cancelar un show porque estaba demasiado enferma para hacerlo y he tocado con gripe, con, ya sabes, como un bicho estomacal. Simplemente lo superas. Pero esto era diferente. Así que estoy muy emocionada de volver.

AP: Todavía estamos tratando de poder cerrar todo lo que se estropeó con el covid y la pandemia. Y eso que estamos a punto de empezar el 2025.

ST. VINCENT: Realmente es una locura. Así que no creo que vayamos a saber qué tan profundas son las ondas. Siento que todavía estamos saliendo de los escombros de covid.

AP: Pero lo harás, cruzamos los dedos. Que nada se interponga entre tú y el Corona Capital.

ST. VINCENT: Sí. Estoy tocando madera. Estoy pensando que será bueno. Lo lograré esta vez, lo prometo.