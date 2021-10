En los últimos dos años y medio, he experimentado algo poderoso y precioso: un cambio de opinión sincero. En 2017, mi sobrino se declaró transgénero . Aunque de alguna manera lo apoyé, usando sus pronombres preferidos y el nombre que eligió, por dentro lo encontré desafiante y esperaba que esta "fase" pasara.

La idea de que pudieras "nacer en el cuerpo equivocado", como algunas personas lo plantean, o que tu conciencia pueda tener un género, o que pudieras cambiar físicamente tu cuerpo para que coincida con tu mente estaba más allá de mi comprensión y mi experiencia de la vida. El aumento de la prominencia de las voces transgénero despertó en mí lo que pensé en ese momento era un rechazo protector de una nueva forma de pensar woke ortodoxa, pero lo que ahora veo es simplemente el mismo conservadurismo profundamente arraigado que ha hecho que los seres humanos se resistan al cambio en todo momento a través de gran parte de nuestra historia.

Al principio, busqué historias sobre la revertimiento de transición y arrepentimiento, leí el dudoso artículo sobre la llamada "disforia de género de inicio temprano", un término popular en los círculos críticos de género que se usa para disputar las identidades de las personas transgénero. Leí todo lo que pude encontrar que validaba mi instinto de que el aumento de la identidad transgénero era una moda de los millennials, problemas de salud mental, trauma, contagio social, moda, patriarcado, lo que sea, me aferré a ello. Sin embargo, no me uní a los debates públicos porque tenía una conexión familiar con un niño que adoro y una hermana, su madre, a quien amo más allá de las palabras. En cambio, me quedé en silencio, miré y esperé, vi a mi sobrino prosperar, conocí a muchas personas trans maravillosas que simplemente querían vivir sus vidas, escuché y aprendí mucho. Con el tiempo, mis puntos de vista cambiaron.

Además de mi creciente comprensión de las personas trans, al dar un paso atrás del frenético "debate trans", las contradicciones en los argumentos transescépticos se volvieron más evidentes para mí. En el tema de los niños trans, comencé a luchar para reconciliar los argumentos de que el creciente número de niños trans que salían del armario se debía a la misoginia en nuestra sociedad, sin embargo, el número de niñas trans crecía a pesar de la misma misoginia. El argumento es que las chicas se sienten tan inútiles que optan por ser chicos, sin embargo, cuando se habla de chicas trans, este argumento desapareció en un instante.

Otro ejemplo es el debate sobre cuándo alguien debe ser reconocido legalmente como su género no biológico. Los críticos militantes de género están luchando para garantizar que el gobierno insista en la transición médica, no solo social, para que la identidad de género sea reconocida legalmente . Simultáneamente acusan a activistas trans e incluso a padres de niños trans de “desviarlos” por una ruta médica. Esto es tremendamente diferente de la experiencia vivida por estas familias, que pisan con cuidado, sensibilidad y cautela con sus hijos, así como profundamente hipócritas por parte de los críticos militantes de género que insisten en la transición médica, al mismo tiempo que la condenan. Una vez más, las personas trans no pueden ganar.

El final definitivo de mi simpatía por los críticos militantes de género fue el enfoque de castigo colectivo para las mujeres trans. Todas las mujeres trans son responsables de cualquier delito menor cometido por cualquier mujer trans. Este es el epítome del prejuicio. "No pueden compartir nuestros baños, no pueden compartir nuestros espacios, porque podrían ser todos iguales". Es un acto de crueldad desgarrador hacia las mujeres trans y recuerda las peores actitudes del sur conservador de Estados Unidos hacia la integración racial.

Mi hermana me ha dicho desde el principio que no se trata de una cuestión de libertad de expresión, sino de bondad y empatía hacia un grupo de personas de las que se burlan y son difamadas a diario. Ella nunca argumentaría que JK Rowling y Piers Morgan no tienen derecho a decir lo que piensan sobre la identidad trans, sino que simplemente les pediría que piensen en el impacto que tiene en un grupo ya muy marginado cuando, por ejemplo, se burlan del lenguaje inclusivo sobre la menstruación, . En lugar de burlarse de la idea de los dispensadores de tampones en los baños masculinos, piense en los niños y hombres trans cuyas vidas se facilitarían un poco si esto se volviera estándar. Algo que ahora veo como extremadamente triste acerca de este debate es que las personas decentes de alto perfil que podrían hacer tanto bien al apoyar a las personas trans, en cambio, están haciendo sus vidas más difíciles.

Este mes, vimos la muerte del gran pacificador irlandés, John Hume. Hume dijo: “La diferencia es la esencia de la humanidad. La diferencia es un accidente de nacimiento y, por lo tanto, nunca debe ser fuente de odio o conflicto. Ahí radica el principio más fundamental de la paz: El respeto por la diversidad”. Ahora sostengo esta cita como un reto para mí y para todos nosotros.

Puede que no nos entendamos, puede que no siempre nos sintamos cómodos el uno con el otro, pero la coexistencia pacífica de la diferencia es el mayor objetivo de la humanidad, y cuando sucede, es nuestro mayor logro. Ver este problema desarrollarse dentro de mi propia familia me enseñó una lección profunda: la importancia de la humildad frente a algo que no entiendes. Ahora soy una aliada completamente trans, una tía orgullosa de un valiente niño de 14 años y una hermana orgullosa de su madre pionera, que se ha convertido en una de las activistas más vocales por la simpatía y comprensión para los niños trans en el Reino Unido. Ahora veo la aceptación trans como una cuestión de derechos civiles, y espero que más y más personas apoyen a las personas trans en esta lucha.

Nora Mulready es codirectora de una organización benéfica de defensa en Londres