Sobrevivientes suplicaron al capitán regresar antes de hundimiento de ferry en Zimbabue

Los sobrevivientes describieron el miércoles cómo le suplicaron al capitán de un ferry sobrecargado que diera la vuelta ante las fuertes olas poco antes de que volcara y matara al menos a 44 personas en el lago Kariba, en Zimbabue.

No estaba claro cuántas personas iban a bordo el martes, ya que las estimaciones llegaron hasta 153 personas en un ferry operado por una agencia gubernamental cuya capacidad, según las autoridades, era de solo 90.

“Algunos de nosotros sobrevivimos al pararnos encima del casco volcado”, dijo a la emisora estatal ZBC News uno de los dos tripulantes que sobrevivieron, Anyway Chambati. “Antes de que se hundiera, los pasajeros nos gritaban que el barco se estaba inundando, el agua estaba entrando a raudales en la sala de máquinas y las mercancías se estaban derramando”.

Chambati relató que estaba a cargo de la venta de boletos y que contó 153 personas a bordo, incluidos tripulantes y bebés, antes del desastre.

Varios testigos dijeron a ZBC que los pasajeros instaron al capitán a dar la vuelta a medida que las olas se volvían peligrosas, pero fueron desestimados. Cuando el agua irrumpió en la embarcación, estalló el caos mientras viajeros frenéticos se apresuraban a buscar chalecos salvavidas debajo de sus asientos.

“Discutimos con él justo en el puerto. Le dijimos que las olas eran demasiado peligrosas”, declaró una mujer. “Una bolsa cayó por la borda antes de que siquiera saliéramos, y se lo señalamos, pero se negó a escuchar”.

Los pasajeros dijeron a la emisora que bolsas, platos y botellas de cerveza comenzaron a caer por la borda a los pocos minutos de zarpar.

“Unos 30 minutos después, volvimos a rogar que abortara y regresara, se caían más mercancías, la ola empeoraba y el agua entraba a chorros por un lado del barco, pero (el capitán) solo dijo: ‘Mi barco nunca ha hundido a nadie’. Incluso se negó a pedir ayuda”, dijo otro sobreviviente a la emisora.

La mujer describió a algunas personas flotando en el agua y aferrándose a sacos de mercancías, esperando por ayuda.

El capitán estaba entre los muertos, informó el periódico estatal Herald.

El presidente Emmerson Mnangagwa declaró el incidente un estado de desastre para permitir que el gobierno movilice “medidas y recursos extraordinarios” para ayudar a las víctimas.

La policía indicó en X que los cuerpos habían sido recuperados del lago, que forma parte de la frontera entre Zimbabue y Zambia. Sin embargo, la policía no actualizó cuántas personas resultaron heridas o seguían desaparecidas.

La agencia de gestión de desastres de Zimbabue ha dicho que el ferry transportaba al menos 114 pasajeros adultos y cinco tripulantes, y que 77 personas habían sido rescatadas .

Pero la cifra real no estaba clara porque las cifras solo incluían a quienes compraron boletos, y podría haber habido niños a bordo por debajo de la edad que requiere comprar pasaje. La emisora estatal informó que había niños entre los muertos.

El ferry se utiliza para trasladar a personas de comunidades rurales alrededor del lago hasta la ciudad de Kariba, en su orilla.

Mutsa Murombedzi, una diputada local, publicó el martes un video de lo que dijo eran personas en la orilla saludando al ferry cuando zarpó. Algunas de las personas expresaron preocupación sobre si el ferry envejecido podría soportar fuertes olas, según el video.

Kariba es el lago artificial más grande del mundo por volumen y fue creado a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960 mediante la construcción de una presa en el río Zambezi. El enorme lago tiene ahora más de 200 kilómetros (124 millas) de largo y hasta 40 kilómetros (25 millas) de ancho en algunos lugares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.