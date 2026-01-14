Serbios celebran el Año Nuevo ortodoxo según la antigua tradición

Casi dos semanas después de celebrar el Año Nuevo, muchos serbios volvieron a festejar el martes por la noche, esta vez según la antigua tradición cristiana ortodoxa.

Algunas iglesias ortodoxas orientales siguen el antiguo calendario juliano, que tiene 13 días de retraso con respecto al gregoriano, utilizado por las iglesias católicas y protestantes y gran parte del mundo secular.

Las calles en la zona peatonal comercial del centro de Belgrado estaban llenas de gente el martes por la noche, y las decoraciones de Navidad y Año Nuevo seguían colgadas.

“Celebro el (Año Nuevo) serbio”, afirmó Zoran Todorovic, un residente en Belgrado. "Vamos a salir. Daremos un paseo, tomaremos vino caliente, comeremos dulces tradicionales y luego iremos a casa a disfrutar de un festín. Me siento muy bien".

Jovan Brkic, también de la capital serbia, se mostró escéptico. “No celebro el Año Nuevo serbio. No le presto mucha atención”.

“Creo que es lo mismo que el no serbio, el habitual, el Año Nuevo comercial", agregó. "Es solo un truco económico para que la gente gaste un poco más, para darles una razón para estar alegres”.

A medianoche hubo un espectáculo de fuegos artificiales y drones en un bloque residencial de nueva construcción y muy criticado junto al río Sava en Belgrado, que contó con el apoyo del presidente, el populista Aleksandar Vucic.

Sin embargo, en la ciudad de Cacak, en el centro del país, los manifestantes lanzaron bolas de nieve a un cantante folclórico que actuaba en la plaza principal, enojados porque las autoridades locales estaban utilizando dinero público para las celebraciones, reportó la televisora regional N1.

Durante todo el año pasado, Vucic enfrentó protestas callejeras contra su gobierno autocrático luego de una tragedia en una estación de tren en noviembre de 2024 que causó 16 fallecidos en una ciudad del norte.

