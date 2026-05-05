Separatistas de Alberta dicen tener firmas suficientes para activar referendo de salida de Canadá

Separatistas de Alberta aseguraron el lunes que han presentado formalmente casi 302.000 firmas para intentar activar un referendo sobre la independencia de la provincia del resto de Canadá.

El grupo necesitaba 178.000 firmas para obligar al gobierno de la provincia a considerar una votación de ese tipo.

La cuestión de la separación podría aparecer en una boleta a nivel provincial incluso a partir de octubre, luego que la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, ha dicho que avanzaría con la iniciativa en caso de que se reuniera y verificara suficientes nombres. Smith ha señalado que, en lo personal, no apoya que la provincia --rica en petróleo-- se separe del resto de Canadá.

Un voto a favor no activaría automáticamente la independencia. Tendrían que llevarse a cabo negociaciones con el gobierno federal y Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill de Montreal, indicó que algunos grupos indígenas que ya están recurriendo a los tribunales para impedir un referendo de independencia utilizarían instancias jurídicas y de otro tipo para evitar que se concrete una separación.

Mitch Sylvestre, director de Stay Free Alberta, llegó el lunes a la oficina electoral de la provincia al frente de un convoy de siete camiones para entregar las cajas con firmas.

“Es un día histórico para Alberta”, expresó Sylvestre. “Es el primer paso hacia el siguiente paso: superamos la tercera ronda y ahora estamos en la final de la Copa Stanley”.

Añadió que la mayoría de los documentos se manipularon cinco veces para verificar las firmas.

Más de 300 simpatizantes se reunieron en el lugar ondeando la bandera provincial.

Sin embargo, la solicitud podría enfrentar otro obstáculo esta semana, ya que se espera que un juez de Edmonton, Alberta, falle sobre una impugnación presentada por un grupo de Primeras Naciones de Alberta, el cual sostiene que la separación de Alberta supone una violación a los derechos derivados de tratados.

Smith ha acusado a otros gobiernos federales de tendencia liberal de introducir medidas para limitar la capacidad de Alberta para producir y exportar petróleo, lo que, según dijo, le ha costado a la provincia miles de millones de dólares. También afirmó que no quiere que el gobierno federal se entrometa en asuntos provinciales.

El gobierno federal del primer ministro Mark Carney no respondió de momento al anuncio de las firmas.

Béland dijo que es probable que un referendo resulte en una derrota.

“En este momento, el apoyo a la independencia en Alberta es bastante bajo. Menos del 30% y mucho menor si sólo nos enfocamos en los simpatizantes más acérrimos. Y las probabilidades de una victoria del bando proindependencia parecen ser bajas”, sostuvo.

Béland también comentó que, tomando en cuenta las noticias recientes sobre una gran filtración de datos que involucra a un grupo separatista de Alberta, el proceso formal de verificación es particularmente crucial para asegurarse de que las firmas sean auténticas.

“Mark Carney en verdad goza de popularidad, incluso en Alberta. El impulso por la independencia por parte de algunos habitantes de Alberta es anterior a su llegada al cargo de primer ministro y está relacionado con agravios económicos, fiscales y políticos sobre el trato aparentemente injusto del gobierno federal hacia Alberta”, explicó. “Estas preocupaciones aumentaron durante los años de Justin Trudeau, pero alcanzaron su punto máximo e incluso han disminuido desde que dejó el cargo”.

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El periodista de Associated Press Rob Gillies, en Toronto, contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.