Investigadores descubren la “fuente de la juventud” del sistema inmunitario, pero tiene un costo

Investigadores han descubierto la “fuente de la juventud” para las células, pero viene con un enorme costo.

Según anunciaron el jueves investigadores de Mayo Clinic, se ha descubierto que algunas personas mayores de 60 años poseen sistemas inmunitarios que parecen mucho más jóvenes por el desgaste. El sistema inmunitario nos protege de las enfermedades y promueve la curación. Con la edad, la capacidad del sistema inmunitario para proteger al organismo de infecciones y enfermedades puede disminuir. Los sistemas inmunitarios de los niños están constantemente expuestos a nuevas bacterias y virus, y estudios anteriores han demostrado que los sistemas inmunitarios de los lactantes superan a los de los adultos en la lucha contra los invasores.

Los investigadores ahora aseguran que algunas personas tienen sistemas inmunitarios que no se corresponden con su edad.

“Observamos que estos pacientes tienen sistemas inmunitarios muy jóvenes a pesar de tener entre 60 y 70 años”, afirma en un comunicado la doctora Cornelia Weyand, reumatóloga y científica clínica de Mayo Clinic. “Pero el precio que pagan por ello es la autoinmunidad”.

La autoinmunidad ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error a tejidos y órganos sanos. De acuerdo con Cleveland Clinic, se conocen más de 100 enfermedades autoinmunes, entre ellas el lupus, la esclerosis múltiple, la psoriasis, la celiaquía y la tiroiditis de Hashimoto. Las mujeres corren un riesgo mayor que los hombres debido a diferencias genéticas y hormonales, afirma Stanford Medicine.

Los médicos descubrieron esta anomalía en más de 100 pacientes de edad avanzada que acudieron a la clínica de Minnesota para recibir tratamiento contra una rara enfermedad autoinmune conocida como arteritis de células gigantes.

La arteritis de células gigantes es una inflamación del revestimiento de las arterias que puede afectar a las arterias de la cabeza, explica la clínica. Si no se trata, puede provocar ceguera, un aneurisma de aorta y, menos habitual, un derrame cerebral. Con frecuencia provoca dolores de cabeza, dolor de mandíbula y problemas de visión. Aún se desconocen las causas de este trastorno.

Al estudiar el tejido enfermo de estos pacientes, los investigadores hallaron que tenían células especializadas en su sistema inmunitario conocidas como “células T similares a las células madre”. Las células se comportan como células madre jóvenes, las cuales son fundamentales para reparar y mantener un sistema inmunitario sano. Sin embargo, en este caso, estaban propagando la enfermedad autoinmune.

En el futuro, los científicos esperan saber más sobre este vínculo y lo que observaron en los pacientes.

“Contrario a lo que se pueda pensar, tener un sistema inmunitario que envejece a la par del organismo tiene sus ventajas”, afirma el doctor Jörg Goronzy, investigador de Mayo Clinic sobre el envejecimiento. “Tenemos que considerar el precio que hay que pagar por la juventud inmunitaria. Ese precio puede ser una enfermedad autoinmunitaria”.

Los hallazgos se publicaron en la revista Nature Aging.

Traducción de Martina Telo