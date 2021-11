Según la organización benéfica Bowel Cancer UK, el cáncer de intestino es el cuarto más común en el Reino Unido, pues se diagnostican más de 42 mil nuevos casos cada año. La mayoría ocurren en los grupos de edad avanzada: el 94% de las personas diagnosticadas tienen más de 50 años y el 59% más de 70. Pero es importante recordar que el cáncer de intestino puede ocurrir a cualquier edad, incluso entre los 20 y 40 años.

Muchos empezaron a preguntarse cuáles son las señales de la enfermedad el mes pasado, cuando Adele Roberts publicó en Instagram que le habían diagnosticado cáncer de intestino. La DJ de Radio 1, de 42 años, será sometida a una cirugía hoy (lunes) para extirparle un tumor, y más adelante sabrá si necesita algún tratamiento adicional.

La buena noticia es que es tratable y, como publicó Roberts, embajadora de la comunidad LGBTQ+ y exconcursante de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!, “la detección temprana puede salvarte la vida”.

Para explicar su propio diagnóstico, escribió: “Desde hace un tiempo he batallado con la digestión. Tras una conversación que tuve con mi padre hace unos años, consulté con mi médico de cabecera para una revisión. Seré sincera, me daba vergüenza, pero también sabía que podía ser algo grave. Así que fui por si acaso. Al principio no le di importancia y supuse que podría tratarse de una sensibilidad alimentaria. Después de varias llamadas telefónicas, me enviaron a hacer algunas pruebas y exámenes. Fue entonces cuando me diagnosticaron cáncer de intestino…”.

Roberts tiene un mensaje para el mundo: “POR FAVOR, asegúrate de hacerte un chequeo si tienes CUALQUIER preocupación. Cuanto antes puedas consultar con tu médico de cabecera o hablar con alguien, podrás recibir ayuda más pronto… Tristemente puede afectar a cualquiera, de cualquier edad, en cualquier momento. No hace distinciones”.

¿Cuáles son los síntomas de un posible cáncer de intestino? Le hemos pedido a un experto que nos guíe…

¿Cuáles son los principales síntomas del cáncer de intestino?

“Puede ser fácil pasar por alto los síntomas del cáncer de intestino, y la gente suele atribuir las variaciones en la evacuación intestinal o la inflamación a lo que comen o a los cambios en su cuerpo a medida que envejecen. Sin embargo, posponer la búsqueda de ayuda puede poner a la gente en riesgo. Al igual que ocurre con muchos tipos de cáncer, el de intestino es curable si se detecta en una etapa temprana”, dice Elizabeth Rogers, directora clínica asociada y médico de cabecera de Bupa UK.

“Si notas sangre en las heces, cambios en la evacuación intestinal, inflamación o dolor abdominal después de comer, acude a tu médico de cabecera lo antes posible. No lo pospongas, el diagnóstico temprano sí salva vidas. Otros síntomas pueden ser la pérdida inexplicable de peso y el cansancio extremo sin motivo”.

Aunque no haya sangre, hazte una revisión

La detección de rastros de sangre es un síntoma de alerta que nunca debe ignorarse. Pero eso no significa que sea el único síntoma, así que, aunque no haya sangre, consulta con tu médico de cabecera. “Se debe consultar con el médico de cabecera lo antes posible ante cualquier cambio en la evacuación intestinal, inflamación o dolor abdominal después de comer”, afirma Rogers.

Pon atención a los cambios

Cuando se trata de nuestros hábitos intestinales, lo que es normal para una persona puede ser diferente para otra. Por ejemplo, algunas personas tienen más evacuaciones intestinales diarias, mientras que otras lo hacen con mucha menos frecuencia. Un parámetro útil es acudir a consulta si se notan cambios que resultan en algo inusual para los propios hábitos.

“Siempre aconsejo a la gente que sea consciente de lo que es normal para ellos”, sostiene Rogers, “y que esté al pendiente de cambios inexplicables o persistentes, que podrían ser un indicador de cáncer”.

¿Y si ya tienes un historial de síntomas digestivos sospechosos?

Los problemas digestivos son muy comunes y estos síntomas no siempre indican un cáncer de intestino. También pueden ser consecuencia de afecciones como el síndrome del intestino irritable (SII), intolerancias alimentarias o trastornos intestinales inflamatorios, entre otras causas. Esto puede hacer que sea difícil saber cuándo hay que consultar de nuevo con un médico, especialmente si estos problemas intestinales han sido persistentes. Sin embargo, Rogers afirma que es importante “acudir al médico de cabecera” si se observa alguno de los cambios mencionados anteriormente. Si algo parece inusual, distinto o preocupante, lo mejor es ir a un chequeo.

¿Hay personas con mayor riesgo de padecer cáncer de intestino?

Rogers afirma que el cáncer de intestino es “raro antes de los 40 años”, pero es posible a cualquier edad. Algunas personas pueden estar en mayor riesgo, por ejemplo “si se tienen antecedentes familiares de cáncer de intestino, si se padece una enfermedad intestinal hereditaria como la poliposis adenomatosa familiar o el cáncer colorrectal hereditario sin poliposis, también conocido como síndrome de Lynch”.

Las personas con enfermedades intestinales inflamatorias de larga duración, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, o que tienen antecedentes de neoplasias benignas (pólipos o adenomas) también podrían estar en un mayor riesgo. Rogers señala que otros factores, como la obesidad, el tabaquismo, una dieta carente de fibra o rica en carnes procesadas y rojas, y el consumo excesivo de alcohol, también podrían estar asociados con tasas más elevadas de cáncer de intestino.

¿Presentas cualquier síntoma? Acude a un chequeo

La enfermedad también puede afectar a personas sanas y en forma. Roberts es conocida por su afición a la vida saludable y por ser una gran corredora. Así que todo el mundo debería hacerse un chequeo si presenta algún síntoma.