Salma Hayek reveló que Harvey Weinstein solía llamarla durante la realización de Frida y regañarla por su apariencia en la película biográfica.

La actriz habló sobre sus experiencias con el violador convicto y productor de cine en desgracia durante una entrevista con The Guardian.

Hayek dijo al periódico que Weinstein “no es el único hombre que se siente bien al saber que puede destruir a las mujeres”.

Cuando se le preguntó si ella normalizó su acoso como una forma de lidiar con él, la actriz respondió: "Hasta cierto punto".

“Me sentía bien [cuando me intimidaba]”, declaró Hayek. "Ok, temblaba [después] y me deprimía, pero había un aspecto de caricatura en todo el asunto".

La mujer de cincuenta y cinco años contó que mientras filmaba la película Frida de 2002, en la que interpretó a la artista Frida Kahlo, Weinstein, uno de los productores de la película, la llamaba y la atacaba por “verse fea”.

“Cuando me llamaba [durante la realización de Frida] y me gritaba: '¿Por qué tienes una [ceja única] y bigote? ¡No te contraté para verte fea! Yo pensaba, '¿Pero nunca has visto una foto de Frida Kahlo?' Si un hombre interpretara a Cyrano de Bergerac, no diría '¿Qué pasa con la nariz?'”, Recuerda la actriz.

El papel le valió a Hayek una nominación al Oscar a Mejor Actriz en un Papel Protagónico.

En 2017, Hayek escribió un artículo para The New York Times en el que detalló cómo Weinstein la había acosado sexualmente durante años. Ella escribió que "con cada negativa llegaba la rabia maquiavélica de Harvey".

En dicho artículo, la estrella de From Dusk till Dawn escribió que cree que Weinstein nunca la agredió porque era amiga de personas como Robert Rodríguez, George Clooney y Quentin Tarantino.

Presionada sobre estas afirmaciones en la entrevista de The Guardian, Hayek puntualizó: "También, yo fui muy fuerte".

“No dije solo que no. Soy fuerte y se me reconoce por eso”, aseguró Hayek. “Él nunca me vio débil. No es que no tenga miedo, pero no lo vas a ver. Puedo ser casi intimidante con mi fuerza tranquila, ¿sabes?"

Agregó que Weinstein "no fue el primero ni el último" en intimidarla o acosarla, y calificó el problema en Hollywood de "sistémico".

Hayek estipuló, sin embargo, que no "guarda rencor" y "cree que la gente puede cambiar".

En 2020, Weinstein fue sentenciado a veintitrés años de prisión luego de ser declarado culpable de violación y actos sexuales criminales.