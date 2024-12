Sabino escucha sugerencias de fans para “Gran”

El rapero mexicano Sabino está abierto a las peticiones de sus fans, ese fue el enfoque que tomó para su más reciente álbum “Gran”.

“Es un servicio al cliente, haz de cuenta que como si hubiera puesto un buzón de sugerencias para todo el fan y me hubiera puesto a leer todo lo que a lo largo de la carrera me han pedido”, dijo al describir el rumbo que tomó para esta producción. “Y al final resultó este disco que me gusta mucho”.

Lo que piden, dice, es muy variado, pueden ser canciones románticas y sensuales como “Low Waist” y “Morrita”, de fiesta como “César Millán” o de rap más pesado como “Con todo respeto”. “Gran” es en realidad una primera entrega y por lo mismo no tiene colaboraciones. Más adelante Sabino planea una versión ampliada con reversiones con otros artistas.

Por ahora una de sus canciones más populares es “Charmeleon”, que lanzó como adelanto del álbum y que describe como un “egotrip” o tiradera.

“En realidad a mí, si bien hay quien no me tira buena onda, como que directamente no es una respuesta a alguien en específico”, dijo. “Pero lo que yo quise hacer es como que versos en ese plan y luego un twist en el coro … ésta parte más sensual, doble sentido”.

Sabino dice que sus fans le suelen comentar cuando publica fotos de sus manos o de lo que lleva puesto. Tiene a sus padres y a su hermano tatuados y su estilo es bastante urbano. Es originario de la ciudad occidental de Guadalajara, pero actualmente vive “donde esté mi maleta y donde toque dar show”. Su música la define como SAB-HOP por su fusión de rap y pop.

“Siempre he hecho música, desde que tengo memoria, tuve bandas de reggae, de rock, de muchos géneros, pero al final tener una banda es medio difícil porque es organizar a muchos y tomar decisiones entre muchos”, dijo al recordar sus orígenes en la música. “Cuando descubrí este género del hip hop, que vi que podías hacer un beat y conectar un iPod y llevártelo y tú solito cantar sin necesidad de organizarte, dije por aquí puede ser la onda”.

Sabino también es cercano a las artes visuales, hace grafiti, pinta y toma fotografía y video, pero al final lo que eligió como su profesión fue la música, pues es lo que le “ayudó a transmitir lo que quería decir y lo que más conectó con la gente”. Del hip hop lo que más le gusta es su flexibilidad para la composición. Su meta, dice, es lograr canciones que musical y líricamente sean reconocidas como suyas, aunque no necesariamente las cante.

“Me llamó mucho la atención que en una canción de hip hop cabe muchísimo más que en una canción de algún otro género”, señaló.

Este año fue uno de los artistas más vistos en el Vive Latino, ahora se prepara para su debut en el Estadio GNP (conocido previamente como Foro Sol) con capacidad para 65.000 asistentes el 28 de febrero.

“No me la puedo creer, creo que hasta que esté ahí arriba me va a caer el 20”, dijo. “Pero ahorita emocionado y contento, sobre todo porque es un espacio en el que podemos hacer muchísimas cosas que siempre había querido … Aprovechar la magnitud del recinto como para hacer todas estas cosas, que no puedo contar, pero que van a pasar ahí”.

Seguramente uno de los temas que sonarán en ese concierto es “14 de febrero”, en el que habla de amor propio.

“En el 14 de febrero está bien vendido en el marketing que amor y amistad, ¿y por qué no hay un himno para los que no tienen amor o amistad ese día? Y por eso hice 14 de febrero”, dijo.

Esta semana Sabino abrió para Dante Spinetta en un concierto en Argentina. El astro de Illya Kuryaki and the Valderramas había sido su invitado en el Vive Latino. Para Sabino era su primer concierto en Buenos Aires.

“Eso es lo que yo escuchaba de morro y ahora abriéndole a él”, dijo. “Es como si empezaras un nuevo casete del Nintendo, a abrir mapas... Y me encanta a mí el sumar gente, para mí un concierto que me rete de que no me conoce nadie o tengo que abrirle a alguien o voy a hacer un nuevo lugar, ese reto es a mí lo que me gusta”.