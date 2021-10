Keith Richards y Mick Jagger de The Rolling Stones han anunciado que ya dejarán de tocar su exitosa canción de la década de 1970 "Brown Sugar" en gira.

Esta noticia llega después de las inquietudes sobre la referencia de la canción de 50 años a los "horrores de la esclavitud" y otros temas controversiales.

La última vez que la banda de rock inglesa interpretó “Brown Sugar” fue en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida en 2019.

Cuando se le preguntó acerca de la ausencia de la canción en su set durante la gira, Richards dijo al LA Times: “Se dieron cuenta, ¿eh?

"No sé. Estoy tratando de averiguar con las hermanas negras en dónde está el problema. ¿No entendieron que se trataba de una canción sobre los horrores de la esclavitud? él dijo. “Pero están tratando de enterrarla. Por el momento, no quiero entrar en conflictos con toda esta m***a ".

El músico de 77 años concluyó que "espera que podamos resucitar a la canción en toda su gloria en algún momento en el futuro".

Los Rolling Stones se encuentran de gira por Estados Unidos (Getty Images)

Jagger, por otro lado, dijo: "Hemos tocado 'Brown Sugar' todas las noches desde 1970, así que a veces piensas: La sacaremos del set por ahora y veremos qué sucede".

Añadió: "Podríamos volver a meterla al set".

El primer verso de la canción dice: "Gold coast slave ship bound for cotton fields/Sold in the market down in New Orleans /Scarred old slaver knows he’s doing alright/Hear him whip the women just around midnight”.

En una entrevista de 1995 con Rolling Stone , Jagger dijo que “no lo [pensó] en ese momento. Ahora nunca escribiría esa canción”.

“Probablemente me censuraría a mí mismo. Pensaría, 'Oh Dios, no puedo. Tengo que parar. No puedo simplemente escribir algo tan crudo'”, dijo antes de revelar que escribió la canción en Australia mientras filmaba Ned Kelly.

“Solo Dios sabe de qué hablo en esa canción. Es una mezcolanza. Todos los temas desagradables de una sola vez. [Fue una] cosa muy instantánea ”, dijo.

Actualmente, los Rolling Stones están de gira por los Estados Unidos después de relanzar su "No Filter Tour" a principios de este año.

