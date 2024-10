Reseña: Los remixes de ‘Brat’ de Charli XCX son una versión de lujo

“Brat and it’s completely different but also still brat”, es la forma en que termina el gran verano de Charli XCX, no con una explosión, sino con una transmisión en vivo.

El jueves por la tarde, horas después de que se filtrara la lujosa versión remezclada de su muy popular álbum “Brat” y horas antes de que se lanzara oficialmente, Charli XCX celebró una fiesta de escucha / evento de DJ / transmisión en vivo en el Storm King Art Center de Nueva York, las hojas de otoño caían en cascada junto a gigantescas instalaciones de arte. Ella se paró debajo de una de las suyas (una versión a escala macro de la portada del vinilo erigida en su característico verde Brat) y presionó reproducir en un teléfono, dominando a una multitud activada.

Este álbum (que no debe confundirse con su relanzamiento anterior, “Brat and It’s the Same but There’s Three More Songs So It’s Not”) transforma algunas de las canciones originales de “Brat” a través de colaboraciones estelares como Billie Eilish, Ariana Grande, Lorde, Robyn y su compañero de gira Troye Sivan. Esa es la belleza de la música dance: tiene la capacidad de reinventarse a sí misma.

Algunas son revisiones completas, otras suenan fieles al original. Depende de cada uno encontrar su favorita. A continuación, un ranking de los nuevos temas.

16. “Rewind” con Bladee

El rapero y cantante sueco Bladee agrega un flujo displicente a “Rewind”, subrayando la nostalgia sangrante del original.

15. “I might say something stupid” con The 1975 y Jon Hopkins

La balada de piano de “Brat” pierde sus efectos vocales, hasta el último minuto y medio, cuando la canción se convierte en un ligero canto fúnebre electro-emo.

14. “Mean girls” con Julian Casablancas

Para su remix de “Mean Girls”, Charli XCX reclutó a la chica mala original de Nueva York: Julian Casablancas de The Strokes santo patrono del movimiento cultural de marketing “resurgimiento de la sordidez indie” que se ha apoderado de algunas partes del internet. Es demasiado apropiado.

13. “Apple” con The Japanese House

¿Quién iba a decir que “Apple” necesitaba una nueva versión del indie pop brillante y sintetizado? Charli XCX y The Japanese House, al parecer.

12. “Talk Talk” con Troye Sivan

Una Dua Lipa no acreditada y su lengua políglota marcan esta reinvención de “Talk Talk”, un remix de club con el compañero de Charli en Sweat Tour, Troye Sivan. Es sexy, sin duda, pero tal vez se pierda en este lanzamiento sobrecargado.

11. “360” con Robyn y Young Lean

¿Quién esperaba ésta inspirada combinación de Robyn y Young Lean? Además, Charli se ha considerado durante mucho tiempo una figura similar a Robyn: una estrella del pop con seguidores de culto, tal vez demasiado genial para una apreciación general. Por supuesto, Brat Summer desafía esa noción, pero ahora es otoño y las conexiones siguen ahí.

10. “B2b” con Tinashe

Otra mejora con respecto al original: el R&B-pop innato y suave del verso de Tinashe aquí es una adición bienvenida.

9. “Von Dutch” Remix de A.G. Cook con Addison Rae

Addison Rae, una actriz y estrella de TikTok que tiene un parecido sorprendente con la reina de todas las cosas Y2K, Britney Spears, está experimentando un segundo aire de su joven carrera, debido en parte al compromiso de Charli de convertirla en una estrella del pop. En este remix de “Von Dutch”, un tratado seguro de sí mismo, arrogante y a veces chillón sobre la celebridad, la voz demasiado dulce de Rae ofrece tensión.

8. “Club Classics” con BB Trickz

El nuevo “Club Classics” acelera la voz de Charli XCX a niveles de ardilla: no será para todos, pero será uno de los favoritos de aquellos a quienes su invención les habla.

7. “Everything is Romantic” con Caroline Polachek

¡Un encuentro de mentes musicales compartidas! Sigue siendo una canción de amor a las relaciones platónicas, presentada de una manera nueva, esta canción demuestra el tipo de religiosidad que se encuentra en una conversación matutina con un amigo cercano que en el club.

6. “I think about it all the time” con Bon Iver

Bon Iver ha experimentado durante mucho tiempo con la música electrónica, su trabajo destacado en el corazón emocional del álbum, “I think about it all the time”, le permite a Charli XCX hablar de sus preocupaciones en una encrucijada en la vida. Los lanza a un espacio etéreo, como si los arrojara al universo en una linterna encendida.

5. “365″ con shygirl

Party girl conoce a shygirl. La canción que cierra originalmente a “Brat” reintrodujo el club después de un momento introspectivo. En esta versión de “365″, nunca se fue. Son las 4 de la madrugada en Berlín, los corazones se aceleran, las palmas de las manos y todo lo demás está sudoroso, las luces son vertiginosas.

4. “Sympathy is a knife” con Ariana Grande

En la “Sympathy is a knife” original, Charli XCX permite que la duda respire. ¿Es famosa? ¿Tiene éxito? ¿Por qué parece que hay más artistas comerciales que la menosprecian? ¿Lo hacen, o es una proyección? En esta versión, Charli, fanática de Ariana Grande desde hace mucho tiempo, trae a una de las estrellas pop más grandes para una nueva versión de esa historia al estilo de Imogen Heap: ¿Qué sucede cuando alcanzas un cierto nivel y cada parte de tu vida es cuestionada por extraños?

“Es un cuchillo cuando eres tan bonita que piensan que debes ser falsa”, agrega Grande con su giro. “Es un cuchillo cuando diseccionan tu cuerpo en la portada”.

3. “Guess” con Billie Eilish

Un remix de un bonus track con una de las estrellas pop más grandes del mundo, “Guess” con Billie Eilish es electrobasura indulgente y coqueta, del tipo que podría convencer a cualquiera de que el verano no es temporal sino un estado de ánimo. Producido por The Dare, es una forma refrescante y nueva de escuchar el susurro de Eilish. Esta vez, retumba.

2. “So I” con A.G. Cook

“So I”, un tributo a la difunta productora Sophie, sólo podía tener un colaborador: A.G. Cook, miembro del colectivo PC Music, y alguien que trabajó estrechamente con la gran innovadora que se fue demasiado pronto. Es imposible ser indiferente en esta versión que supera con creces a la original. “So I” en “Brat” es un memorial, con A.G. Cook, Charli cuenta historias sobre su amiga Sophie con la especificidad de los grandes compositores narrativos.

1. “Girl, so confusing” con Lorde

Como si hubiera alguna otra opción para el puesto número uno. “Girl, so confusing” pone fin a una rivalidad posiblemente larga y ciertamente privada entre Charli XCX y Lorde, dos artistas claramente diferentes que alguna vez se confundieron con frecuencia. Y para una canción sobre el medio ambiente y las inseguridades internalizadas, que ciertos géneros conocen demasiado bien, es tranquilizador escuchar a estas dos potencias trabajar en el remix.