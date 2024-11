Reseña: Angelina Jolie es elegante y aguda en "Maria"

Angelina Jolie recrea los últimos días de la breve vida de Maria Callas en “Maria”, una elegía dramática y evocadora de Pablo Larraín dedicada a la famosa soprano. Es un filme que por momentos es melancólico, mordaz y grandiosamente teatral, una aria para una estrella única en su generación.

En el escenario y en “Maria”, la realidad tiene poca importancia. Todo se trata del sentimiento puro, lo que beneficia bien a la película, más un sueño que una lección de historia sobre Callas. Al principio, toma algo de Mandrax (metacualona) y le dice a su devoto mayordomo Ferruccio (un maravilloso Pierfrancesco Favino) que un equipo de televisión está en camino. Él se pregunta si son reales.

“Desde esta mañana, lo que es real y lo que no es real es asunto mío”, dice ella con calma y de manera definitiva, saboreando el agudo guion de Steven Knight. Es uno de los grandes diálogos y momentos para Jolie, cuya intensidad y resolución desmienten su apariencia frágil. Y también es una señal para el público: No se preocupen por los hechos aburridos o que Jolie no se parezca realmente tanto a Callas. Esta es una película biográfica como una ópera — un viaje emocional digno de la gran diva, lleno de estilo, belleza, traición, revelaciones y tristeza.

En “Maria”, somos compañeros de una protagonista con un agarre cada vez más flojo en la realidad, caminando con ella por París, y su vida, durante una semana en septiembre de 1977.

Las imágenes del director de fotografía Ed Lachman, que cambian juguetonamente de forma y estilo, nos llevan en un viaje disperso a través de sus triunfos en el escenario, su romance escandaloso con Aristóteles Onassis (Haluk Bilginer) y su juventud traumática. En el presente, a los 53 años, duerme hasta el mediodía, bebe las mínimas calorías que ingiere, va a restaurantes donde los camareros conocen su nombre para sentirse adulada y tiene visiones de actuaciones montadas solo para ella por toda la ciudad.

Callas siempre está impecablemente vestida y segura, ya sea reflexionando ante el equipo de noticias imaginario (liderado por Kodi Smit-McPhee) o intentando encontrar su voz nuevamente. Su instrumento había disminuido famosamente, lo que la dejó preguntándose qué le quedaba por vivir. El único elogio constante que recibe es de su obediente ama de llaves Bruna (Alba Rohrwacher). No es un secreto que el destino es la muerte. Y sospechas que ella sabe muy bien que todo será un poco más tenue cuando se apague su foco de atención.

Larraín ha dejado una marca duradera en el cine con su trilogía no oficial sobre estas mujeres famosas con narrativas trágicas. Con “Jackie”, “Spencer” y ahora “Maria”, sus películas también son un antídoto no intencionado al dominio de Ryan Murphy sobre las grandes damas de la historia reciente, que son todo estilo y escándalo y poca sustancia. Y sin embargo, las películas de Larraín no son para todos. Si “Jackie” y “Spencer” no te cautivaron, no mostraron a esas mujeres como esperabas, “Maria” no te convertirá en creyente. Tres películas después, parece que el público está muy a bordo con su visión o no. Hay poco espacio para un término medio.

Y sin embargo, es difícil negar que sus películas son increíbles escaparates para las actrices. Jolie como estrella de cine es de alguna manera omnipresente y esquiva, y últimamente elige aparecer frente a la cámara con muy poca frecuencia. A veces deseas que simplemente siguiera los pasos de Nicole Kidman, para quien la cantidad nunca parece poner en peligro la calidad, y parece estar divirtiéndose haciendo todo, todo el tiempo. Quizás es porque actuaciones como la de Jolie en “Maria” parecen tan absorbentes.

En la película, Maria regaña a un fan por atreverse a cuestionar que fingió una enfermedad para perder una actuación. Él no entiende el compromiso total de cuerpo y alma requerido para hacer que parezca sin esfuerzo, lo cual probablemente es cierto. Jolie no es tan dramática, al menos públicamente, sobre lo que se necesita para crear arte. Pero aquí las líneas se difuminan: el personaje y la actriz se fusionan tan a la perfección, tan ferozmente, que te vas no solo con una empatía aumentada por La Callas sino también por Jolie.

En una de las pocas escenas lamentables de la película, se enfrenta cara a cara con John F. Kennedy (Caspar Phillipson), cuya esposa ha captado el ojo codicioso de Onassis. Como testimonio del poder de Jolie y el guion, casi perdonas otra imitación de JFK por darle otro de sus grandes desaires, romántico y marchito a la vez. ¿Es un poco exagerado? Por supuesto, pero ese es en cierto modo el punto de Maria.

“Maria”, un estreno de Netflix se presenta en cines selectos de Estados Unidos y debuta en streaming el 11 de diciembre, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por referencias sexuales y diálogos. Duración: 122 minutos. Tres estrellas de cuatro.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.