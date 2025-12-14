Stay up to date with notifications from The Independent

Reportan dos detenidos tras tiroteo con varias víctimas en Bondi Beach, Sydney

Associated Press
Domingo, 14 de diciembre de 2025 04:54 EST
AUSTRALIA-TIROTEO
AUSTRALIA-TIROTEO (AP)

La policía en Australia anunció dos detenciones tras reportes de que varias personas habían sido baleadas en Bondi Beach, Sídney.

La policía del estado de Nueva Gales del Sur declaró que dos personas habían sido detenidas.

Los medios informaron que los dos arrestados eran los tiradores. Se reportó que varias personas fueron baleadas y las ambulancias habían acudido al lugar.

Se pudo ver a los trabajadores de emergencia atendiendo al menos a tres personas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

