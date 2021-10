Un fotógrafo ha provocado un debate en las redes sociales después de cuestionarse si se equivocó al borrar las fotos de la boda que cubrió luego de que la pareja de recién casados le negara un descanso para comer.

El dilema se describió a detalle en una publicación en el hilo AITA [Am I The A***] de Reddit, donde el OP [usuario que compartió originalmente la historia] explicó que no era en realidad un fotógrafo, sino un peluquero de perros, pero que un amigo le había preguntado si podía filmar su boda.

Según el OP, la pareja estaba buscando ahorrar dinero en un fotógrafo profesional y les había asegurado que no les importaba si las fotos no eran perfectas.

"Tenían un presupuesto reducido y acepté filmar la boda por $250, que no es nada para un evento de 10 horas", explicó el peluquero de perros.

El día de la boda, el OP dijo que siguieron a la novia a varias citas para tomar fotos, y luego tomaron imágenes de la ceremonia, así como de la recepción y los discursos.

Sin embargo, cuando llegó el momento de servir la comida, alrededor de dos horas antes de que debían terminar de fotografiar la boda, el peluquero de perros dijo que les dijeron que no podían detenerse a comer, ni que les guardaron un asiento en una mesa.

“Empecé alrededor de las 11 am y debía terminar alrededor de las 7:30 pm. Alrededor de las 5 de la tarde, se sirve la comida y me dijeron que no puedo parar a comer porque necesito ser fotógrafo; de hecho, no me guardaron un lugar en ninguna mesa. Me estoy cansando y en este punto me arrepiento un poco de haber hecho esto por casi nada. También es increíblemente caluroso: el lugar está en una legión de veteranos y la temperatura está como a 110 °F y no hay aire acondicionado”, escribió.

Según el OP, en ese momento le informó al novio que necesitaba tomarse un descanso de 20 minutos para “comer y beber algo”, ya que estaba sin agua, a lo que el novio dijo que necesitaría seguir fotografiando o “irse sin sueldo”.

"Con el calor, el hambre, el estar molesto en general por las circunstancias, le pregunté si estaba seguro y dijo que sí, así que borré todas las fotos que tomé frente a él", continuó el usuario de Reddit, agregando que se fue después de informar al novio que “ya no era su fotógrafo”.

Agregaron: "Si me iban a pagar $250, honestamente en ese momento habría pagado $250 solo por un vaso de agua fría y un lugar para sentarme durante cinco minutos".

El usuario de Reddit concluyó la publicación cuestionando el comportamiento de la pareja de recién casados antes de señalar que la pareja ha estado en su luna de miel, pero que varios invitados han estado preguntando sobre las fotos de la boda en sus cuentas de redes sociales.

En los comentarios, el OP también señaló que originalmente había sido invitado a la boda como invitado y había confirmado su asistencia con su elección de comida. En cuanto a cómo conocía a los novios, dijo que eran de "baja prioridad" en su lista de amigos, ya que "se ven en funciones y eso es todo".

La publicación, que registra más de 29 mil reacciones, se ha vuelto viral en las redes sociales, lo que ha llevado a miles de personas a opinar.

En Reddit, la mayoría de los usuarios estaban de acuerdo en que la pareja estaba equivocada, y una persona escribió: "Incluso los fotógrafos de bodas profesionales a quienes se les paga $ X, 000 tienen tiempo para relajarse y cenar durante la recepción/cóctel. Es absolutamente irrazonable que se espere que alguien trabaje 10 horas sin un descanso/comida/agua".

Otro dijo: “Se estaban aprovechando de ti, hasta el punto de la explotación, y tú te defendiste. No actuaban como amigos en absoluto, ignora a la gente decente que contrata a alguien por sus servicios a cambio de una miseria. Trata de no subestimarte en el futuro OP".

En Twitter, algunos se divirtieron con la situación, y alguien más señaló: "La debacle del fotógrafo es graciosa para mí porque sé que esa pareja en algún lugar está loca porque todo lo que tienen son historias de Instagram guardadas y fotos etiquetadas de Facebook para recordar".

Sin embargo, otros estaban más en conflicto con el dilema, y algunos sugirieron que ambas partes estaban equivocadas, ya que el novio debería haber tratado mejor a su amigo, pero el fotógrafo no debería haber borrado las fotos únicas en la vida.

“Te trató muy mal y esperaba demasiado por nada. Lamentablemente, espero que esté preparado no solo para que termine esa ‘amistad’, sino también para perder algunos otros amigos en común. Finalmente borraste imágenes que nunca podrán recuperar ... (a menos que puedas recuperarlas de alguna manera)”, escribió otra persona en Reddit. "Una vez más, entiendo totalmente de dónde venías, sin embargo, fácilmente podrías haberte ido y guardado las fotos para pedir un ‘rescate’ por tus $ 250".

Según otra persona, el OP no debería haber borrado las fotos porque, "por muy satisfactorio que fuera", podrían haberse ido y luego haber informado a la pareja que el precio de las imágenes se había triplicado.

También hubo quienes expresaron simpatía por la novia, ya que algunos usuarios de Reddit señalaron que era el novio quien tenía la culpa, pero la novia ahora tiene que sufrir las consecuencias de las acciones de su nuevo marido.

En cuanto a los pensamientos del peluquero canino sobre la situación, reveló en los comentarios que se lamenta de sus acciones ya que ahora no tiene “nada que mostrar” del tiempo invertido en la boda de su amigo.

“En retrospectiva, no estaba pensando con claridad porque ahora no tengo nada que mostrar del tiempo perdido. Solo tenía que salir de allí y reflexionar antes de hacerlo”, escribieron.

Según Brides, los precios de las fotografías de bodas generalmente varían de mil a 10 mil dólares en Estados Unidos.