La condena que el lunes recibió R. Kelly , de 54 años, parecería, en la superficie, una victoria. La estrella de R&B, mejor conocido por su éxito de 1996 ‘I Believe I Can Fly’, ha perdido su libertad y su carrera, después de haber sido declarado culpable de ocho cargos de tráfico sexual y uno de crimen organizado (también se enfrenta a un juicio separado en Chicago sobre imágenes sexuales infantiles y cargos por obstrucción a la justicia). Sin embargo, fueron necesarios 25 largos años para llegar a este punto. ¿Por qué? Por la riqueza, el poder, el racismo y la misoginia que son endémicos en la industria de la música y el sistema judicial.

No entraré en las formas en que Kelly humilló, degradó y abusó de sus víctimas, de las cuales había decenas de mujeres y niñas, y al menos un niño. Los detalles están ahí, en testimonios filmados, informes de periódicos y documentos judiciales; son sombríos de una forma innegable. El hecho es que el mundo sabía qué tipo de hombre era, las banderas rojas estaban por todas partes. Sin embargo, el abuso continuó.

Cuando Kelly produjo el álbum debut de la sobrina de uno de sus jefes en su primer sello, Jive Records, se llamó Age Ain't Nothing but a Number . La artista era Aaliyah y ella tenía 14 años cuando ella y Kelly se conocieron en 1993. Un año después, luego de obtener una identificación falsa para ella, Kelly se casó con Aaliyah en lo que se reportó desde entonces como un intento de evitar los cargos de estupro. Él creyó que estaba embarazada y quiso organizar un aborto sin tener que alertar a sus padres. Después de que su familia se enteró del matrimonio, fue anulado.

En 1996, la aspirante a cantante Tiffany Hawkins demandó a Kelly por "lesiones personales y angustia emocional" debidas a su relación, que comenzó en 1991 cuando ella tenía 15 años. El caso de Hawkins, junto con varias demandas presentadas por los acusadores durante la siguiente década, se resolvió fuera de corte. En 2000, el crítico musical del Chicago Sun-Times, Jim DeRogatis recibió un fax anónimo sobre Kelly y su "problema con las chicas jóvenes". Ese año publicó el primero de muchos artículos que examinaban las formas en que Kelly usó su fama e influencia para abusar de menores. Más tarde, DeRogatis recibió dos videos que parecían mostrar a Kelly teniendo relaciones sexuales con niñas de 13 años. En 2008, uno de ellos se convertiría en el centro de un juicio por cargos de pornografía infantil que contó con 14 testigos. Kelly fue absuelto.

A pesar de las demandas, las investigaciones de los periódicos y un juicio público de alto perfil, el impacto en la carrera de Kelly fue insignificante. Actuó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en la Ceremonia de Apertura de la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica, en la gala de los Grammy de 2011 y en Coachella. Realizó giras interminables, continuó lanzando álbumes y, a lo largo de los años, colaboró con Celine Dion, Mariah Carey, Chance the Rapper, Jay-Z y Lady Gaga. Fue solo en 2017, después de que DeRogatis publicó un artículo en BuzzFeed titulado "Inside The Pied Piper of R&B's 'Cult'", en el que padres preocupados afirmaron que sus hijas estaban retenidas por Kelly en varias propiedades en Chicago y Atlanta y después de que el hashtag MuteRKelly fue lanzado, sus programas comenzaron a cancelarse.

En 2018, The Washington Post alegó que los ejecutivos de la industria de la música estaban al tanto del comportamiento de abuso sexual de Kelly, también informó que en 1994 el gerente de la gira del cantante había instado al jefe del sello Jive, Clive Calder, a que no publicara sus discos hasta los “incidentes” con mujeres jóvenes después de sus conciertos terminaran. Mientras tanto, en el mismo artículo, otro ex ejecutivo de Jive, Larry Khan, sugirió que la vida privada de Kelly no era responsabilidad de la discográfica. Fue hasta el lanzamiento de la serie documental Surviving R Kelly de 2019, que presenta el testimonio de múltiples víctimas, que Kelly y su sello más reciente, RCA, se separaron.

Entonces, nuevamente, podría preguntarse: ¿por qué una condena tomó tanto tiempo? Porque Kelly estaba rodeado de facilitadores de la industria de la música que anteponen las ganancias al bienestar de las mujeres y los niños, una historia que es tan antigua como la propia industria musical. Pero hay otra razón por la que la justicia tardó en llegar, y es que las víctimas de Kelly eran principalmente negras y, como tales, no se confiaba en ellas ni se las escuchaba. Como señaló Drea Kelly, quien estuvo casada con R. Kelly durante 13 años: "Siempre he dicho que si alguna de sus víctimas fuera rubia y de ojos azules, no habría tardado tanto". Un episodio de Surviving R Kelly cuenta cómo Kelly pasaba el rato en un McDonald's de Chicago y se aprovechaba de las chicas que salían de la escuela secundaria. Al preguntarle por qué nadie se dio cuenta, la crítica cultural Mikki Kendall dice: “La respuesta es que todos nos dimos cuenta. A nadie le importaba porque éramos chicas negras ".

Entonces, si bien el veredicto de Kelly puede traer consigo un alivio, también subraya las formas en que la riqueza y el estatus continúan aislando a los hombres de las consecuencias de sus terribles acciones, y las desigualdades de un sistema de justicia que habitualmente presenta a las mujeres de color como mentirosas y oportunistas. También es interesante notar cómo algunos hombres de alto perfil, entre ellos Chuck D de Public Enemy y el violador convicto Bill Cosby , han estado defendiendo de forma obstinada a Kelly después de su condena. Si bien el movimiento #MeToo ha ayudado a envalentonar a las víctimas y a hacer más visibles los abusos de poder, estamos muy lejos de desmantelar la cultura que permite a los depredadores y abusadores. Se ha hecho responsable a un hombre, pero esta es una historia que nunca termina.

Si ha sido violada o agredida sexualmente, puede comunicarse con la organización de Crisis de Violación más cercana para obtener apoyo especializado, independiente y confidencial. Para obtener más información, visite su sitio web aquí.