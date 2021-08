Prometida comparte últimos y trágicos textos de su esposo muerto por Covid

Un padre de cinco hijos de 39 años y trabajador de un casino de Las Vegas murió luego de complicaciones de Covid-19 después de no vacunarse.

Michael Freedy y su prometida Jessica DuPreez estaban en San Diego de vacaciones hace unas dos semanas. Después de regresar a casa, Freedy fue al hospital debido a una quemadura de sol grave. Allí, dio positivo por Covid-19.

Murió el jueves por la mañana con Jessica a su lado. “Solo tiene 39 años. Nuestros bebés ahora no tienen papá. No se puede decir que soy joven y no me afectará porque lo hará”, dijo DuPreez a KVVU.

Freedy no había sido vacunado contra Covid-19.

“Queríamos esperar solo un año desde el lanzamiento para ver qué efectos tenía la gente, pero nunca tuvimos la intención de no vacunarnos”, dijo su prometida a la estación de televisión local.

Agregó que la decisión de esperar es algo de lo que siempre se arrepentirá y que ahora ha sido vacunada junto con su hijo mayor, que tiene 17 años.

Uno de los últimos mensajes de texto que Freedy envió a su prometida fue: "Debería haberme puesto la maldita vacuna".

En su página de GoFundMe, Jessica escribe que habían estado juntos durante siete años. Tenía tres hijos cuando entró en la relación, y ellos tenían dos hijos propios.

Leer más: Gobierno de EEUU demanda a Texas por detención de migrantes

Ella escribió que la quemadura de sol de Freedy después de ir a la playa fue tan grave que su "piel se puso tan roja que era casi púrpura, y le salieron pequeñas ampollas de agua por todas partes".

“Le estaba dando escalofríos, no podía comer, no podía ponerse cómodo, no podía dormir. Todos los síntomas de la intoxicación solar”, agregó.

Después de ser "despedido" por un médico de urgencias, Freedy más tarde visitó otra clínica y dio positivo por Covid-19.

“Lo envían a casa, más o menos con una palmada en la cabeza y le dicen que se hidrate, se aísle y estará bien”, dijo Dupreez, agregando que ella dio negativo en la prueba del virus.

“Termina despertándome alrededor de las 3 am para decirme que no puede respirar y que está mareado y cuando trata de ponerse de pie comienza a caerse. Lo apresuro a otra sala de emergencias y lo ingresan de inmediato. Me dicen que no puedo quedarme”, escribió.

“Le dijeron que estaban sorprendidos de que incluso pudiera caminar y hablar. Le hacen exploraciones y descubren que tiene neumonía en ambos pulmones. Está colocado en el nivel más alto de oxígeno que puede ofrecer su hospital”, agregó Jessica.

El jueves, en una actualización de su página de GoFundMe, Jessica escribió que "los números de Freedy fallaron y no pudieron volver a subirlos".

Ella le dijo a KVVU que cuando fue a visitarlo por última vez, "las máquinas se estaban volviendo locas" y "se le había ido el pulso".

"Cinco personas se apresuraron a entrar, obtienen un código", dijo. KVVU informó que vio cómo el personal del hospital realizaba compresiones torácicas a Freedy durante más de 30 minutos.

Dado que estaban comprometidos, un médico le dijo a Jessica que llamara por teléfono a la madre de Freedy porque ella era la pariente más cercana.

“Así que la llamo por teléfono y le dicen que no pueden hacer nada, que ya está hecho”, le dijo a la estación de televisión. El personal del hospital le dijo a Jessica que pensaban que Freedy tenía un coágulo de sangre.

"Es tan surrealista porque ahora no sé qué hacer", dijo Jessica.

Agregó que uno de los últimos mensajes de texto que le envió fue que le hubiera gustado haber sido vacunado.

"Podría haber evitado que progresara tan rápido", dijo.