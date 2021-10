Una ex profesora universitaria en Texas demandó a su ex empleador por presuntamente violar sus derechos de la Primera Enmienda al despedirla en represalia por criticar al ex vicepresidente Mike Pence y a funcionarios universitarios en su cuenta personal de Twitter.

La ahora ex profesora de historia Lora Burnett fue despedida de Collin College a principios de este año después de que relatara sus frustraciones con las políticas contra el covid-19 de la universidad y el manejo de los problemas de libertad de expresión en el campus, según la demanda.

Las publicaciones fueron enviadas desde su "dispositivo personal, fuera del aula y en su tiempo personal", según la demanda. "Los tuits no estaban relacionados con, y no afectaron, la enseñanza en su salón de clases o sus otras tareas como profesora en Collin College".

También criticó a Pence en su cuenta personal de Twitter durante un debate vicepresidencial en octubre de 2020, y escribió que "el moderador necesita hablar por encima de Mike Pence hasta que cierre su pequeña boca de demonio".

Su publicación supuestamente indignó al representante del estado de Texas, Jeff Leach, quien envió un mensaje de texto al presidente de la universidad, Neil Matkin, para ver si su puesto estaba “pagado con dólares de los contribuyentes”, según la demanda.

En respuesta, según los informes, el Matkin respondió que "se encargaría" de Burnett.

Burnett también criticó la respuesta de Matkin a la crisis de salud pública, al argumentar que la universidad "ocultó de manera deliberada" su impacto en el campus, incluidas las noticias tardías de la muerte de un estudiante relacionada con covid-19, solicitudes de registros públicos de infecciones y muertes en campus, y el anuncio de la muerte de un miembro del profesorado en un correo electrónico del campus con "¡Actualización de la Universidad y Feliz Día de Acción de Gracias!" como su línea de asunto.

En un correo electrónico, Matkin dijo que “los efectos de esta pandemia se han desproporcionado completamente en toda nuestra nación y se han diferido con lamentable sensacionalismo y pocos hechos, sin importar del medio de comunicación en el que se sintonice”, según la demanda.

El 13 de enero, Burnett publicó un obituario de un ex profesor de Collin College, y agregó: "Otro profesor de @collincollege ha muerto de covid".

Siete días después, recibió una "advertencia de nivel 1" de la administración, diciendo que la publicación "no era correcta" porque el profesor era un "ex empleado de la universidad y no un profesor de Collin College".

El 16 de febrero, Leach también publicó acerca la terminación de Burnett en su cuenta de Twitter antes de que se le informara a ella, cosa que él caracterizó como un "GRAN TRIUNFO", "dejando en claro su participación en su despido", argumenta la demanda.

Ella respondió que no había sido despedida; Respondió publicando una imagen de un reloj que hace tictac.

El 25 de febrero, la universidad notificó a Burnett que su contrato no sería renovado, citando “insubordinación, hacer públicos los problemas del personal privado que perjudican las operaciones de la universidad, y críticas personales a compañeros de trabajo, supervisores y/o aquellos que simplemente no están de acuerdo con usted'”, según la demanda.

La demanda argumenta que su despido es parte de un patrón en la universidad, donde al menos otros tres miembros del profesorado fueron despedidos o sancionados por “hablar sobre asuntos públicos importantes”.

Suzanne Jones, una de esas ex profesoras, demandó a la universidad en septiembre alegando que su contrato no fue renovado por sus críticas a la respuesta a la pandemia de la escuela.

"Debido a que Collin College no tiene un sistema de permanencia para los profesores, Burnett y otros no tenían protección de la costumbre o práctica de Collin College de despedir a los profesores por hablar sobre asuntos públicos importantes", lo que resultó en la "sanción ilegal a los profesores que ejercen sus derechos de la Primera Enmienda", según la demanda.

La universidad "creó una costumbre o práctica inconstitucional de despedir a los profesores que comentaron sobre asuntos de interés público en formas con las que la universidad no está de acuerdo", alega la demanda.

“Los profesores como yo no deberían perder sus trabajos solo por tener opiniones”, dijo Burnett en un comunicado a través de la Fundación para los Derechos Individuales en la Educación.

“En el aula, mi trabajo es enseñar el material y mantener abierto un espacio donde los estudiantes puedan expresarse y participar de manera libre y plena con las ideas de las que estamos hablando”, dijo. “Fuera del salón de clases, yo también tengo derecho a expresarme. Tengo derecho a participar de manera plena en cualquier debate público. Ese derecho es para todos nosotros, no solo para los profesores cuyas políticas coinciden con sus administradores universitarios ".

Un portavoz de Collin College dijo a The Independent que la universidad "está comprometida a preservar los derechos y privilegios de nuestros empleados".

"Como tal, las políticas y los procedimientos aprobados por la junta guían las decisiones relacionadas con las libertades y actividades académicas, que se siguen estrictamente durante nuestras revisiones anuales de varios niveles para las renovaciones y no renovaciones de los contratos del profesorado", decía el comunicado. “Si bien es lamentable que un ex miembro del profesorado haya optado por presentar una demanda, la universidad se mantiene firme en nuestra creencia en nuestro proceso de revisión del profesorado y espera defender nuestras acciones en los tribunales. Por respeto a nuestro ex empleado y debido a un litigio pendiente, no haremos más declaraciones públicas sobre este asunto."