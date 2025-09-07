Primer ministro japonés está por renunciar, reporta televisora

El primer ministro japonés Shigeru Ishiba ha expresado su intención de dimitir el domingo tras el creciente clamor de su partido para que asuma la responsabilidad por su gran derrota en las elecciones parlamentarias de julio, informó la televisión japonesa.

Ishiba, quien asumió el cargo en octubre, ha resistido las demandas de sus opositores dentro de su propio partido, en su mayoría de derecha, durante más de un mes.

La decisión de Ishiba se produce un día antes de que su Partido Liberal Democrático decida si llevará a cabo una elección interna anticipada, lo que equivaldría a una moción de censura virtual contra él si se aprueba.

En julio, la coalición gobernante de Ishiba no logró asegurar una mayoría en la cámara alta de 248 escaños en una elección parlamentaria, lo que sacudió aún más la estabilidad de su gobierno.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.