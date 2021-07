¿Quién es Van Jones y qué hará con los 100 millones de dólares que le ha dado Jeff Bezos?

Poco después de aterrizar de un viaje al espacio, el multimillonario Jeff Bezos no había terminado de aparecer en los titulares: en una conferencia de prensa posterior al vuelo, anunció un nuevo premio filantrópico de $100 millones de dólares.

La nueva iniciativa filantrópica recibe el nombre de “Premio a la valentía y la civilidad”, que Bezos dijo como “líderes reconocidos que apuntan alto, que buscan soluciones con valentía y que siempre lo hacen con cortesía”.

Van Jones, comentarista político de CNN y cofundador de Dream Corps, fue uno de los dos ganadores del “Premio al coraje y la civilidad”.

Respondió a la noticia con un emotivo discurso agradeciendo al fundador de Amazon y Blue Origin.

“Lauren Sánchez, socia de Bezos y Jeff no hacen nada pequeño, hombre, no hacen nada pequeño, simplemente no lo hacen. Sueñan en grande, aman en grande y apuestan en grande. Y apostaron por mí, y se lo agradezco ”, dijo Jones en la conferencia de prensa el martes cuando se anunció el premio.

Dream Corps es una organización sin fines de lucro centrada en soluciones bipartidistas para la reforma de la justicia penal, informa The Hill .

Según el sitio web de la organización, también impulsa reformas en otras dos áreas. Dream Corps TECH es “un programa nacional que cultiva a futuros líderes y empresarios de entornos subrepresentados” y Dream Corps Green for All “trabaja en la intersección de los movimientos de justicia ambiental, económica, racial para promover soluciones a la pobreza y la contaminación”.

El premio Courage and Civility Award otorga $100 millones de dólares a los beneficiarios que son libres de destinar el dinero a cualquier organización benéfica o sin fines de lucro de su elección. El otro ganador fue el Chef José Andrés, quien fundó World Central Kitchen, una organización no gubernamental que combate el hambre en el mundo.

En sus comentarios, Jones dijo que no siempre ha sido valiente, pero que conoce a muchos que lo son, haciendo referencia a los de las comunidades de base que abogan por el cambio.

Dijo: "Lo único que me preocupa cuando dices coraje, no siempre he sido valiente. Pero conozco a las personas que lo son y se levantan todos los días en las líneas del frente de las comunidades de base, no tienen mucho pero son buenas personas, luchan duro y no tienen suficiente apoyo”.

“¿Te imaginas a la gente de base de los Apalaches, del barrio, de las reservaciones de nativos americanos, que tengan suficiente dinero para poder conectarse con los genios que trastornaron la industria espacial, los taxis, los hoteles y las librerías, para empezar a acabar con la pobreza? Para empezar a interrumpir la contaminación. Para comenzar a alterar juntos la industria penitenciaria de $ 90 mil millones", continuó.

"Si llevas a la gente al frente, su sabiduría, su genio, su creatividad y les das una oportunidad, no solo cambiarán a los vecinos, sino que cambiarán esta nación", agregó.

Jones agradeció a Bezos por "levantar el techo de los sueños de la gente".

“Has levantado los techos de sueños de la humanidad de hoy. Y eso es algo importante. No te enfades por eso. Cuando veas a alguien alcanzando los cielos, alégrate, porque hay mucho más cielo para alcanzar. Y podemos hacer eso juntos”, dijo.

“Si este pequeño grupo de personas puede hacer que ocurran milagros en el espacio exterior, un grupo más grande de personas puede hacer que ocurran milagros aquí y lo haremos”, agregó.