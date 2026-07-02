Piloto que chocó contra el edificio más alto de Beijing habló de "suicidarse", según las autoridades

El piloto que estrelló una avioneta contra el edificio más alto de Beijing la semana pasada escribió en su diario acerca de “poner fin a su vida”, dijeron las autoridades chinas el jueves.

La investigación concluyó que la causa del siniestro del viernes fueron “motivos personales”, de acuerdo con un comunicado publicado en redes sociales por el gobierno del distrito Chaoyang de Beijing.

El piloto, un hombre de 66 años, murió y otras 13 personas resultaron heridas. Ninguna de las lesiones es crítica y uno de los heridos ya recibió el alta, agregó el comunicado del gobierno.

El accidente, que ocurrió en un distrito de rascacielos del centro de la capital coincidiendo con la hora de salida del trabajo alrededor de las seis de la tarde, planteó dudas sobre la seguridad en Beijing. Dejó un agujero en la fachada de vidrio de la torre CITIC, de 108 pisos, apodada edificio “Zun” porque imita la forma de un antiguo recipiente de vino con ese nombre.

El piloto, identificado solo por el apellido Liu, había volado antes con otra persona en el avión de entrenamiento biplaza y luego despegó para un vuelo en solitario desde un aeropuerto de aviación general en las afueras de Beijing, según el comunicado de Chaoyang. Se desvió de la ruta de vuelo prevista y se perdió el contacto con él, añadió.

Liu no tenía empleo estable, estaba divorciado y vivía solo, de acuerdo con la nota. Padecía insomnio y ansiedad, y su diario contenía múltiples referencias a poner fin a su vida, indicó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.