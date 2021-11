La hermana de un congresista de Arizona que compartió un video que lo muestra como un personaje de anime luchando contra un monstruo con la cara de la representante Alexandria Ocasio-Cortez dice que su hermano necesita enfrentar las consecuencias por parte del liderazgo del Congreso.

Jennifer Gosar apareció en la transmisión del lunes por la noche de The Last Word en MSNBC, donde le dijo a Lawrence O'Donnell que Gosar estaba "empeorándose" debido a la falta de repercusiones por su propagación pasada de teorías de conspiración y su participación en eventos anteriores al ataque al Capitolio de los Estados Unidos del 6 de enero.

"No se le ha hecho responsable de ninguna manera", dijo la Jennifer Gosar el lunes. "No ha sido censurado, no ha sido expulsado y no ha perdido su asiento".

"¿Donde está esta gente?" continuó, refiriéndose a los miembros del liderazgo del Congreso, así como al Fiscal General Merrick Garland, todos los cuales dijo que necesitaban tomar medidas contra lo que Gosar caracterizó como una seria amenaza contra la congresista de Nueva York. "¿Necesita actuar de acuerdo con su fantasía sociópata contra la Representante Ocasio-Cortez?"

La oficina de Gosar no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de The Independent acerca de los comentarios de la hermana del congresista, quien junto con cinco de sus hermanos respaldaron al retador demócrata de su hermano, David Brill, en un anuncio de campaña de 2018 que llegó a los titulares acerca de la poco convencional guerra familiar que estaba entablándose en las televisiones de los arizonenses.

El video que causó la controversia es un breve clip compartido por el congresista y creado por su equipo en el que la cara de Gosar junto con otros dos republicanos se editan en los créditos iniciales del anime de Netflix Attack on Titan. En el video, se ve como el trío lucha (y mata) a un monstruo gigante editado con el rostro de Ocasio-Cortez, así como a otra criatura que tiene semejanza al presidente Joe Biden.

Una de las colegas de Gosar, la representante Marjorie Taylor Greene, fue destituida de sus asignaciones en el comité de la Cámara (donde se lleva a cabo la mayor parte del trabajo) a principios de este año después de que se descubrieron una serie de videos de ella en defensa de teorías de conspiración sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre, mientras hostigaba a los sobrevivientes de un tiroteo en una escuela en la calle y, lo más importante, donde expresaba su apoyo a la violencia contra los demócratas en el Congreso, incluida la presidenta Nancy Pelosi. Desde entonces, se ha disculpado por algunos de sus comentarios.

El personal del congresista negó a The Independent en un correo electrónico el lunes por la noche que el clip promoviera la violencia contra los demócratas.

“Hicimos un video de anime. Todo el mundo necesita relajarse. La izquierda no entiende la cultura de los memes. No tienen alegría. No son el futuro. Es una caricatura. Gosar no puede volar y no posee ningún sable de luz”, dijo un portavoz de Gosar, quien agregó que el video trataba de“ luchar por la verdad”.

Más tarde, Gosar abordó la indignación en Twitter, al compartir un meme instando a los críticos a "relajarse".

Ocasio-Cortez respondió en su propio Twitter, donde escribió que el republicano de Arizona “espeluznante” de seguro no enfrentaría consecuencias debido a la resistencia del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

“Así que mientras estaba de camino a Glasgow, un miembro espeluznante con el que trabajo y que recauda fondos para grupos neonazis compartió un video de fantasía donde él me mata. Y no enfrentará consecuencias porque [el Sr. McCarthy] lo anima con excusas. ¡Qué lunes tan divertido! Bueno, de vuelta al trabajo [porque] las instituciones no protegen [a las mujeres de color] ”, tuiteó la congresista.