Pasajera desaparecida de crucero Carnival dijo a la tripulación que “no quería ser encontrada”

Las autoridades de Bonaire, una isla del Caribe neerlandés, intentan localizar a Jessica Collins, una ciudadana estadounidense de 47 años que no volvió a bordo del Carnival Horizon tras desembarcar el pasado 17 de septiembre, según un comunicado oficial traducido del neerlandés.

Según informó la empresa Carnival Cruise Line, Jessica Collins descendió del barco llevando todas sus pertenencias en una mochila, dejó una propina en efectivo junto con una nota de agradecimiento para el camarero y, posteriormente, envió un mensaje de texto a un miembro del equipo de atención en el que aseguraba que se encontraba a salvo y que no deseaba ser localizada ni contactada nuevamente.

“Esta pasajera parece haber tomado una decisión deliberada para estar sola y por su cuenta”, declaró la compañía, que aseguró estar cooperando con las autoridades locales.

La declaración actualizada contradice un reporte inicial del 20 de septiembre, en el que funcionarios de Bonaire afirmaron que Collins había dejado algunas pertenencias a bordo, aunque se había llevado su identificación.

Jessica Collins desapareció tras el atraque del Carnival Horizon en la isla caribeña de Bonaire ( AP )

Las cámaras de seguridad registraron a Jessica Collins a bordo del Carnival Horizon poco antes de que abandonara el barco. En las imágenes se la ve con una mochila gris grande, una camisa hawaiana de manga corta y pantalones cortos de mezclilla.

El crucero, de ocho días por el Caribe sur, partió de Miami el 13 de septiembre y tiene capacidad para casi 4.000 pasajeros.

Las autoridades de Bonaire solicitaron la colaboración del público y pidieron que cualquier persona con información se comunique de forma anónima al número 9310, o llame al teléfono local 715 8000.

