Parodia de The Onion a Infowars empieza con 100.000 dólares a familias de Sandy Hook

El sitio satírico de noticias The Onion no esperará a tomar posesión de Infowars para iniciar una parodia de la plataforma conspirativa de Alex Jones.

Más de un año después de intentar por primera vez comprar Infowars, con planes de entregar parte de los ingresos a las familias de las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, The Onion presentará el jueves la sátira en su propio sitio web.

Las familias aún no han recibido dinero de Jones desde que los tribunales le ordenaron pagar más de 1.000 millones de dólares por afirmar falsamente que el tiroteo de 2012 fue un montaje.

The Onion comenzará enviando a las familias 100.000 dólares provenientes de la venta de mercancía que combina la marca del imperio conspirativo con el logotipo de The Onion en colores arcoíris, según el director ejecutivo Ben Collins, cuya empresa todavía está en los tribunales intentando tomar el control de Infowars.

“No le den a guionistas de comedia un rencor durante 18 meses”, comentó Collins.

La parodia incluirá una serie de programas y otros contenidos bajo la marca Infowars que se burlan de la agresiva mezcla de conspiraciones de Jones, que vincula grandes acontecimientos noticiosos, afirmaciones científicas dudosas, ataques a personas que sufren tragedias y la venta de suplementos y equipo de supervivencia.

Las afirmaciones de Jones de que el tiroteo de 2012, en el que murieron 20 alumnos de primer grado y seis adultos en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut, fue un montaje no tienen fundamento, pero Jones siguió amplificándolas. Sus seguidores comenzaron a acosar a las familias de las víctimas, insinuando que eran “actores de crisis” e incluso profiriendo amenazas de muerte.

El imperio Infowars de Jones tenía 10 millones de visitantes al mes y generaba más de 50 millones de dólares en ingresos anuales en su apogeo, según la empresa. Pero las sentencias por 1.400 millones de dólares en demandas por difamación en Connecticut y Texas, donde Jones tiene su base, lo empujaron a la bancarrota y desmantelaron Infowars.

“Lo único que le ha quedado es un iPhone y un micrófono elegante”, manifestó Chris Mattei, abogado de nueve de las familias de Sandy Hook.

Jones ha trasladado su programa a otro sitio web. Un correo electrónico enviado a una dirección para solicitar entrevistas no obtuvo respuesta.

Las familias sabían que nunca podrían impedir que Jones difundiera su mensaje, y hasta ahora él ha logrado evitar pagar la sentencia. Pero podían exponer lo que dijo y asegurarse de que nunca vuelva a lucrar, señaló Mattei.

“Cada centavo que Alex Jones gane de aquí hasta el fin de la eternidad será reclamado por las familias”, afirmó Mattei.

The Onion intervino cuando Collins vio que los activos de Infowars iban a venderse en una subasta.

Collins habló con familias de Sandy Hook, quienes dijeron que al principio se mostraron brevemente escépticas, pero luego vieron cómo el personal de The Onion podía usar el estilo y la marca de Infowars para asumir una posición moral superior y burlarse de las personas que no solo les causaron tanto dolor, sino que, según sentían, también envenenaron a la sociedad.

Collins no quiso revelar demasiado del nuevo material antes de que se publique el jueves.

Pero el nuevo Infowars mantendrá la sátira mordaz de The Onion, salpicada de valor de impacto. Collins indicó que habrá una sección que venderá un dispositivo para aplanar el pene, una falsa píldora de suplemento “pro oxígeno” que el presentador asegura que puede reemplazar la respiración, así como un debate extendido sobre cuántos Bozo el Payaso existen.

“Es el Infowars a la antigua: usar los trucos que ellos usan para volver a la gente adicta a la indignación y, yo diría, adicta a la expectativa, tratando de encontrar esa cosa que está a la vuelta de la esquina y que va a salvarte la vida”, expresó Collins.

The Onion seguirá persiguiendo las propiedades de Jones. Collins cree que pronto obtendrán el control del estudio de Austin, Texas, que Infowars usó alguna vez.

Algunas familias no pueden esperar a que llegue ese día. Collins contó que Robbie Parker, cuya hija murió en Sandy Hook, planea leer su libro sobre cómo enfrentó a Jones mientras lidiaba con tanto dolor en el lugar donde Jones se sentaba antes.

Al principio, las familias querían que Infowars cerrara para siempre y que nunca más se volviera a saber de Jones. Pero ahora esperan con interés ver lo que The Onion ha planeado, dijo el abogado Mattei.

“La idea de que pueda convertirse en algo que haga un bien social. Creo que es aún mejor”, sostuvo Mattei. “Así que sí, creo que las familias están tanto complacidas como divertidas con lo que han podido lograr aquí”.