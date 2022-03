En enero de 2014, la cuenta de Twitter Has Leo Won an Óscar comenzó a actualizar regularmente a sus seguidores sobre si Leonardo DiCaprio había ganado un Óscar. Ya se había convertido en un meme de Internet en los años anteriores, lo que refleja una especie de indignación abyecta de que DiCaprio tuviera tantas actuaciones queridas en su haber, pero cero Óscar en su repisa de la chimenea. "No", tuiteaba repetidamente ¿Has ganado un Óscar, junto con imágenes de DiCaprio recogiendo premios menores? El 29 de febrero de 2016, la noche en que DiCaprio se postuló como Mejor Actor por The Revenant, la cuenta finalmente entregó una buena noticia. “Sí”, tuiteó segundos después de que ganó. Ha estado inactivo desde entonces.

En los círculos de nicho en línea, la temporada de premios es un fenómeno permanente. Sitios como AwardsWatch y foros de mensajes como Gold Derby y Awards Worthy brindan actualizaciones periódicas durante todo el año sobre posibles contendientes al Óscar y discusiones sobre estrellas de cine que pueden o no estar en la carrera y que pueden o no ganar. Y esas estrellas en la última categoría siempre parecen ser las personas que nunca han ganado: Amy Adams , Glenn Close , Jake Gyllenhaal o cualquier otro actor perennemente despreciado por el Óscar, cuyos vastos legados cinematográficos no han resultado en trofeos. Gran parte de la charla digital en torno a los Óscar termina siendo sobre ellos.

“Siempre digo que los Óscar son el Super Bowl gay”, bromea el fundador de AwardsWatch, Erik Anderson. “Si no tienes un equipo al que animar a entrar, ¿por qué mirarías? Ya sea Amy Adams o Glenn Close, estás en ese equipo y quieres que tu equipo gane, y no quieres ser un fanático del buen tiempo. Quieres quedarte con esa persona ya sea que gane o pierda".

En los Óscar del año pasado, Close, quien estuvo nominada al Premio de la Academia por la criticada Hillbilly Elegy, perdió contra Youn Yuh-jung por su rol en Minari. Actualmente, Close es la actriz femenina más despreciada en la historia de los Óscar, habiendo recibido siete nominaciones anteriores. Se ha convertido en una broma corriente en los círculos de premios. Las reacciones de Montages of Close a sus muchas derrotas en los Óscar se vuelven virales y la noticia de otro papel protagonista en una película inicia debates sobre sus posibilidades de premios, mientras que @GlennsOscar es una popular cuenta de Twitter que rastrea sus fallos en los premios de la Academia. Su avatar es una imagen retocada del actor sosteniendo uno.

"Se siente como corregir un error", dice el podcaster de cine Jerry Downey. “Hay mucha gente que ve su carrera en los ochenta, y particularmente Atracción fatal y Relaciones peligrosas , como una época en la que debería haber ganado un Oscar. Así que ahora, 30 años después, es como: ¿Glenn Close todavía no tiene un Oscar? ¡Solo dale un Óscar!".

A pesar de que DiCaprio fue el destinatario más famoso de "¡Denles un Óscar!" indignación, casi siempre son las actrices mujeres el centro de tanta atención. “Este tipo de cosas no pasan mucho con los actores [masculinos]”, explica Anderson. “Es más una sed sexual para ellos de lo que es, ya sabes, '¡Dios mío, no puedo creer que Henry Cavill no tenga un Óscar!' Literalmente nadie dice eso. Creo que gran parte de eso se debe a que el mundo [de las predicciones de los Oscar] está compuesto en gran parte por mujeres y hombres homosexuales. Entonces tienes este microcosmos de atención y afecto que está hiperconcentrado en las actrices".

Solo ocasionalmente cruzan. Timothée Chalamet puede haber sido una estrella durante unos cinco minutos, pero un contingente significativo de fanáticos de la entrega de premios lo apoyan para que se convierta en un campeón del Óscar. Se debe en parte a la imagen de marca de una estrella: Chalamet ha sido apodado como un joven y guapo A-lister en el molde DiCaprio; ¿Por qué no poner en marcha también una narrativa similar de "atrasado para el Óscar"? Chalamet fue nominado en 2018 por su papel protagónico en Call Me by Your Name , pero su igualmente brillante trabajo en Beautiful Boy, The King y Little Women no logró pasar el Óscar.

“Aunque Beautiful Boy no es una película que me guste, quería verlo nominado”, dice Dane McDonald, presentador del podcast Chasing Chalamet . "Quiero verlo en la alfombra roja, quiero que sea parte de la conversación de premios". Sin embargo, en retrospectiva, cree que los repetidos desaires de Chalamet pueden haber sido algo bueno. “No se sobresaturó ante el ojo público”, dice. “No existía entonces esta narrativa acerca de que él era el ganador más joven de Mejor Actor en la historia. No es como un Lindsay Lohan, en el que subes muy rápido y luego caes muy rápido".

Es en parte por qué Chalamet y su coprotagonista de Mujercitas y Lady Bird , Saoirse Ronan, son tan atípicos cuando se trata del discurso de “eternamente desairado”. Por lo general, gira en torno a estrellas mayores, a quienes los fanáticos y los devotos de los Óscar creen que se les debe el más alto de los honores de actuación no solo por una actuación, sino a menudo por docenas.

“Con Timothée, tiene todo este tiempo para hacer el trabajo”, dice McDonald. “Eso hace que parezca que creo que Amy Adams está a las puertas de la muerte, lo que claramente no es el caso, pero parece que gente como ella lleva tanto tiempo transportando camiones que ya se lo han ganado. Entonces, hay hombres homosexuales en Twitter que dicen: '¡Dios mío, por favor, dales el trofeo! ¡Que hablen! ¡Que hagan sus discursos! '”

Una de esas personas que pareció acercarse a Óscar este año solo para caer en el último obstáculo fue Michelle Pfeiffer. La estrella siempre pasada por alto ha tenido una carrera llena de nominaciones al Oscar (entre ellas, por The Fabulous Baker Boys y Dangerous Liaisons), desaires desconcertantes (Batman Returns ) y una serie de papeles recientes que parecían, al menos en el papel, como posibles obras de teatro para los Oscar. (¡Chéri , madre ! , ¿Dónde está Kyra? - la lista continúa). La efervescente comedia negra French Exit , en la que interpreta a una viuda excéntrica que cree que su marido se ha reencarnado en un gato, volvió a poner a Pfeiffer en la contienda por los premios este año. Obtuvo un guiño al Globo de Oro en enero, pero los Óscar no se conmovieron.

“Parece que Michelle siempre tiene estos papeles realmente interesantes que aparecen y su base de fans es como, 'Oh, gracias a Dios, tiene otra actuación de actriz principal'”, dice Downey, coanfitrión del podcast Pfeiffer Pfridays . “Pensamos, '¡Esto es! Este es el año '. Y luego no sucede".

Lo que no quiere decir que simplemente ganar un Óscar por cualquier película sería satisfactorio. Cerrar la posibilidad de ganar para Hillbilly Elegy ha dejado a sus fanáticos en un aprieto: sí, sería una victoria en los premios, pero también lo sería para una de las películas con menos reseñas de su CV. Otros devotos de los regularmente desairados se han dado cuenta.

"Por mucho que me encantaría que Michelle Pfeiffer ganara una, si llegara en forma de Hillbilly Elegy, creo que me dejaría un sabor amargo en la boca", dice el coanfitrión de Pfeiffer Pfridays , Michael McClain. "Incluso si Glenn Close gana este año, diré, simplemente eliminemos Hillbilly Elegy y escribamos Atracción fatal ".

Me recuerda una paradoja divertida en el corazón del discurso de los Óscar. Esta es una ceremonia que a menudo es frustrante y confusa en el mejor de los casos. Los actores siempre parecen ganar por las actuaciones incorrectas, y las partes clásicas de la actuación tienden a ignorarse por completo. Sin embargo, todavía hay una inversión emocional en el programa en su conjunto, con una enorme cantidad de devotos de todo el mundo defendiendo regularmente a sus estrellas favoritas y discutiendo quién y qué merece la atención de la Academia.

"A menudo me refiero a los Óscar como un novio realmente horrible que la mayoría de las veces es realmente terrible", bromea Anderson. "Pero cuando hacen algo bueno, lo amplificas en algo más grande de lo que es para justificar quedarse con ellos".

¿Amy Adams finalmente ganó un Óscar? Eso es al menos unos años más de compromiso allí mismo.