Oprah Winfrey se ha sincerado sobre sus amistades y ha revelado que “no tiene muchos amigos”.

En el podcast Making Space with Hoda Kotb, la ex presentadora de 67 años dijo que “nunca había ampliado ese círculo hasta hace poco”.

Winfrey habló de su amistad con Shriver, de 65 años, que ha durado 42 años, y describió una “conexión espiritual” entre ambas cuando se conocieron.

“La conocí en el baño [mientras trabajaba en] WJZ-TV a primera hora de la mañana”, dijo en el podcast. “Yo entraba a hacer los cortes de la mañana y ella estaba haciendo la revista de la tarde y había estado despierta toda la noche”.

“Estaba en el baño, literalmente, echándose agua en la cara, y empezamos a hablar. Siempre he pensado que ese fue un momento divino que ocurrió porque ella fue una de mis verdaderas amistades de base que me llevó a lo largo de toda mi carrera.”

Winfrey añadió que entre sus otras amistades cercanas se encuentran la personalidad de la televisión y periodista de radio y televisión Gayle King y el entrenador personal Bob Greene.

“No tengo muchos amigos. Todo el mundo conoce a Gayle. Está Gayle, está Maria, está Bob. Y eso es todo, ¿sabes?”, dijo, añadiendo que conoció a King más o menos al mismo tiempo que a Shriver.

“Nunca amplié realmente ese círculo hasta hace poco. Ya sabes, me había hecho amiga de un par de personas en mi vida adulta posterior en los últimos cinco años.”

Shriver describió su amistad con Winfrey como “profunda, sencilla, de bajo mantenimiento, confiada, leal, constante, consistente, honesta, probada y verdadera”.

Dijo que Winfrey tenía gestos sencillos, como llevarle tazas de café, que han fortalecido su amistad.

“Fue muy conmovedor para mí porque... no es así como crecí, ¿sabes? Nadie me traía una taza de café o un vaso de agua”, dijo Shriver.

“En cierto modo, aunque tenía una relación muy estrecha con mi madre, no me nutrieron, no me criaron de esa manera, ¿verdad? Y [Winfrey] no fue criada a su manera. Pero creo que, en cierto modo, nos hemos criado mutuamente.”

A principios de este año, Winfrey se sinceró sobre la clave de su duradera amistad con King, de 66 años, en un video del Oprah Daily.

Dijo: “Rodéate de alguien que sea tan feliz por tu felicidad como tú. Necesitas amigos que sean felices en sus propias vidas para que puedan ser auténticamente felices por ti”.

Winfrey conoció a Greene por primera vez en 1993 en un balneario de Colorado como su entrenador personal, y desde entonces siguieron siendo grandes amigos.

En el número de enero de 2007 de la revista O, The Oprah Magazine, dijo: “Cuando conocí a Bob en aquel spa de Colorado, pensé con seguridad que me estaba juzgando y etiquetando como ya me había juzgado y etiquetado a mí misma: gorda y fuera de control”.

“Resultó que Bob no me estaba juzgando en absoluto. Lo entendía de verdad”, dice, y añade que trabajar con Green fue una “terapia impagable”.