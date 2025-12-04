ONU advierte de nueva oleada de atrocidades en región sudanesa de Kordofán

El máximo responsable de derechos humanos en Naciones Unidas lanzó el jueves una nueva y contundente advertencia sobre Sudán y dijo que teme "una nueva ola de atrocidades" ante el recrudecimiento de los intensos combates en la región de Kordofán.

Volker Türk instó a "todos los estados con influencia sobre las partes a tomar medidas inmediatas para detener los combates y frenar el flujo de armas que alimentan el conflicto".

Los choques entre el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido y el ejército sudanés, que llevan más de dos años en guerra, se trasladaron recientemente a Kordofán, una región rica en petróleo, luego de que las FAR se hicieron con el control de el-Fasher, en la provincia de Darfur.

Según la ONU, el conflicto en Sudán se ha cobrado la vida de 40.000 personas —aunque algunos grupos de derechos humanos dicen que la cifra es significativamente mayor— y provocó la peor crisis humanitaria del mundo con más de 14 millones de desplazados.

La toma de el-Fasher por parte de las FAR, el último bastión del ejército sudanés en Darfur, estuvo marcada por ejecuciones de civiles, violaciones y agresiones sexuales. Más de 100.000 personas han huido de el-Fasher desde octubre y se teme que miles estén atrapadas o puedan haber sido asesinadas en el camino, de acuerdo con grupos activistas. La milicia ha logrado importantes avances desde entonces.

“Es realmente impactante ver que la historia se repite tan pronto en Kordofán después de los horribles acontecimientos en el-Fasher”, afirmó Türk.

“No debemos permitir que Kordofán se convierta en otro el-Fasher”, agregó.

Más de 269 personas fueron asesinadas en ataques aéreos, bombardeos de artillería y ejecuciones sumarias en la ciudad de Bara, en el norte de Kordofán, desde finales de octubre, apuntó Türk, que dijo que la cifra podría ser mayor porque los cortes en las telecomunicaciones e internet han dificultado la verificación.

Además, pidió “el restablecimiento de las telecomunicaciones para facilitar la ayuda vital y permitir que la información esencial llegue a la población civil".

En su declaración, Türk indicó que un ataque con drones de las FAR mató a 45 personas, en su mayoría mujeres, el 3 de noviembre en una tienda en el-Obeid, en el norte de Kordofán, y operativos aéreos del ejército mataron el sábado al menos a 48 más, de los cuales la mayoría serían civiles, en Kauda, en el sur la región.

Las FAR fueron expulsadas de la capital de Sudán, Jartum, a principios de año, y durante meses los combates se han concentrado en Kordofán, una región petrolera ubicada en el sur y el centro del país por la que pasan líneas de suministro vitales.

La batalla se centra ahora en las inmediaciones de la ciudad de Babanusa, en la provincia de Kordofán Occidental.

Las FAR anunció en un comunicado el lunes la toma del cuartel general de la 22da división del ejército sudanés en Babanusa, y el martes hicieron públicos videos en los que, según afirman, sus combatientes aparecen en la sede del ejército. Associated Press no pudo verificar de manera independiente el comunicado. El ejército sudanés no realizó comentarios al respecto.

La Red de Médicos de Sudán, un grupo de profesionales sanitarios sudaneses en todo el noreste de África, advirtió el miércoles que los enfrentamientos están amenazando la suerte de docenas de mujeres y niños que se habían refugiado en el complejo militar el año pasado, y pidió su protección y que sean trasladados a un lugar seguro "sin hacerles daño ni detenerlos de forma arbitraria bajo acusaciones de tener familiares en el ejército".

También pidió poder entrar a la ciudad para proporcionar asistencia humanitaria.

Türk advirtió que Kadugli y Dilling, ciudades del sur de Kordofán afectadas por la hambruna, corrían un riesgo especial tras haber sido sitiadas por las FAR y grupos aliados.

La agencia migratoria de Naciones Unidas estima que más de 44.000 personas han huido de la región de Kordofán debido a la escalada de los combates.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.