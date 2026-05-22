OMS dice que ébola en el Congo "se propaga rápido" y es "riesgo muy alto" a nivel nacional

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, declaró el viernes que el brote de ébola en la República Democrática del Congo se está “propagando rápidamente” y ahora supone un riesgo “muy alto” a nivel nacional.

Adhanom manifestó que la agencia de salud de la ONU estaba elevando a “muy alto” su evaluación del riesgo en el Congo, que anteriormente se consideraba alto. El riesgo de propagación regional sigue siendo alto y bajo a nivel mundial, dijo a los periodistas.

Indicó que se han confirmado 82 casos en la República Democrática del Congo, con siete muertes confirmadas, “pero sabemos que la epidemia en la RDC es mucho mayor”.

Adhanom agregó que ahora hay casi 750 presuntos casos y 177 muertes supuestamente causadas por el virus. La situación en la vecina Uganda es “estable”, con dos casos confirmados en personas que habían viajado desde el Congo, y una muerte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.