En estas dos semanas de recuentos y anécdotas, es imposible no cruzarse con “lo más escuchado” o “lo más visto”, sin embargo, siempre es grato encontrar puntos de encuentro o conocer cosas nuevas a través de la mirada de los famosos. Así sucede con la lista de películas y canciones del 2021 que dio a conocer el expresidente Barack Obama.

En lo que ya es casi una tradición, Obama publicó todo el material que lo acompañó y lo entretuvo en este difícil 2021, pero también la lista de sus temas y filmes favoritos, invitando a sus seguidores a encontrar cosas nuevas entre sus peculiares gustos.

En la música, recordó que siempre le ha gustado una gran variedad de géneros musicales, por lo que era de esperarse que este año “escuchara un poco de todo”. Entre las sorpresas que se encuentran en el listado, están “The only heartbreaker” de Mitski; “I don’t live here anymore’”a cargo de The war on drugs; “Woman” de Little Simz; y “Walking at a downtown place” de Parquet Courts. Todas bandas alternativas con mezclas de sonidos, ritmos e instrumentos.

Pero si alguien ha roto todas las expectativas, fue sin duda Bad Bunny, que también tuvo su lugar en la lista del político y abogado, y junto con Aventura, Lizzo, Lil Nas X, Jon Batiste, Nas con Ms. Lauryn Hill y Brandie Carlie, son el balance perfecto de esta lista de temas favoritos.

Sobre las películas, dijo que cada una contaba una fuerte historia y que esperaba que (sus seguidores) las disfrutaran tanto como él.

Aunque ha tenido algunas críticas en las favoritas del año, no podía faltar la nueva versión de West Side Story, dirigida por Steven Spielberg; que acompaña a Pig, protagonizada por Nicholas Cage; The Power of the Dog, de Jane Campion; The Last Duel, dirigida por Ridley Scott; y Judas and the Black Messiah, película premiada por la Academia.

Ambas listas revelan a un Obama tan interesado en los temas políticos de Estados Unidos y del mundo, como en la evolución de las manifestaciones del arte y la cultura que reflejan movimientos y cambios sociales, levantamientos, consignas y relatos contados por otros personajes de la historia.

“El arte siempre sostiene y nutre al alma. Pero para mí, la música y la historias se sintieron especialmente urgentes durante este año pandémico”, escribió el exmandatario al compartir su lista de libros favoritos del año, entre los que se encuentran Matrix, de Lauren Groff; Crying in H Mart, de Michelle Zauner; Cloud Cuckoo Land, de Anthony Doerr; y Beautiful Country, de Qian Julie Wang, entre otros.

Obama reconoció que, seguramente, se ha perdido de muchos títulos valiosos, por lo que invitó a que compartieran con él sus propias recomendaciones para que pudiera añadirlas a su “pila” de libros y películas, con las que esperaba ponerse al día en las próximas vacaciones.