Se ha revelado la identidad del pasajero que cayó por la borda del mayor crucero del mundo la semana pasada.

Sigmund Ropich, de 19 años y estudiante universitario, fue identificado por su hermana Savannah Ropich, que dijo haber estado en contacto con la embajada de EEUU en Cuba.

Sigmund Ropich se cayó por la borda del Wonder of the Seas de Royal Caribbean antes de las 21.00 horas del 29 de agosto, durante el segundo día de un viaje de siete días desde Puerto Cañaveral (Florida) a las islas Gran Caimán, según informó la compañía de cruceros. Casi una semana después aún no lo han encontrado.

El adolescente estaba de vacaciones en el crucero con sus mejores amigos, su compañero de trabajo y la familia de éste, cuando ocurrió el incidente.

“Sig es un gran chico. Nunca se mete en líos y nunca ha causado problemas. Es muy inteligente, sacó sobresalientes en cálculo/física/ciencia política en el instituto sin ningún esfuerzo. También estudia en la universidad y trabaja. Es un chico amable, reservado y humilde al que también le encanta hacer reír a la gente. Siempre le llamo el hermano tranquilo, calmado y sereno", comentó Savannah Ropich a Fox News.

Según Savannah Ropich, las autoridades cubanas han detenido la operación de búsqueda en el mar, pero ahora se han desplazado a la costa y a tierra para seguir buscando.

“Tengo el fuerte presentimiento que van a poner fin a la búsqueda”, declaró Ropich a Insider.

La búsqueda de Sigmund Ropich (centro) continúa, pero su hermana Savannah Ropich (derecha) teme que la búsqueda se suspenda (Savannah Ropich/Facebook)

“Se nos renovarán las esperanzas si reinican la búsqueda en el océano. Necesitamos que la reinicien”, declaró la hermana del adolescente desaparecido.

La familia de Sigmund Ropich afirma tener muy pocos detalles sobre su desaparición y la operación de búsqueda. Royal Caribbean no ha informado a la familia del tiempo que la tripulación del barco lleva buscando al adolescente desaparecido, según su hermana.

La familia ha estado “rezando día y noche sin parar” para que lo encuentren a Ropich.

Royal Caribbean declaró que estaba trabajando con la Guardia Costera de EEUU en la búsqueda de Ropich. Sin embargo, un portavoz de la división del sur de Florida de la Guardia Costera de EEUU comunicó a Business Insider que la Guardia Fronteriza cubana está dirigiendo la búsqueda, ya que el incidente se produjo en aguas territoriales de Cuba.

El incidente se registró sobre las 21.00 horas hora del este (ET) del 29 de agosto, cuando se oyó a alguien gritar “¡Oscar! ¡Oscar! Oscar!”, que significa una emergencia por la borda, según el blog del sector Cruise Hive.

La tripulación inició una búsqueda de tres horas en el agua utilizando reflectores y embarcaciones más pequeñas y el barco dio media vuelta para desandar su ruta.

Los pasajeros a bordo del crucero Wonder of the Seas, de 230.000 toneladas, afirmaron que se había desviado del recorrido previsto debido al huracán Idalia.

Wonder of the Seas es un barco de 362 metros de eslora y caben 7.000 pasajeros y 2.300 miembros de la tripulación.

Este buque, de 18 cubiertas de altura, es el crucero más grande del mundo. No está claro desde qué parte del barco cayó por la borda Ropich.

Una mujer que dice ser pasajera del Wonder of the Seas publicó en TikTok que el capitán había anunciado que existía un vídeo que mostraba al hombre saltando por la borda. La hermana del Ropich desmintió esta afirmación y alegó que la mujer difundía información errónea.

“Desconoce completamente la situación y el posible paradero de mi hermano”, señaló Savannah Ropich en un post de Facebook.

Dado que Sigmund Ropicj es ciudadano estadounidense, la Guardia Costera solo pudo iniciar una investigación una vez que el Wonder of the Seas hubiera atracado de nuevo en EEUU el domingo.

Traducción de Anna McDonnell