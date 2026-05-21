Nigeria cierra enorme laboratorio de droga; arresta a nigerianos y mexicanos

La agencia antidrogas de Nigeria desmanteló un sindicato transnacional de narcotráfico organizado en el que participaban nigerianos y mexicanos en la región suroccidental del país.

La Agencia Nacional Antidrogas informó el miércoles que su unidad de operaciones especiales clausuró “un laboratorio clandestino a escala industrial” en un bosque remoto de la zona de Ijebu, en el estado de Ogun, que comparte frontera con Lagos, la capital económica del país. La agencia añadió que se trata del mayor decomiso de drogas jamás realizado en el país.

La agencia indicó en un comunicado que durante la operación detuvo a siete integrantes del “cártel”, entre ellos cuatro nigerianos y tres mexicanos, y que arrestó a otros tres posteriormente.

“Esta red no solo traficaba drogas; estaban fabricando activamente cantidades a escala industrial de sustancias ilícitas altamente letales aquí mismo, en nuestro territorio, amenazando la seguridad nacional y la salud pública de Nigeria”, señaló el jefe de la agencia, el general de brigada Mohamed Buba Marwa.

Según el comunicado, la operación derivó en la incautación de 2,4 toneladas de materiales químicos, incluida metanfetamina, valoradas en 480.000 millones de nairas (363 millones de dólares), además de dos vehículos.

En los últimos años, África Occidental y Central se han convertido en un foco del tráfico y la fabricación mundial de drogas ilícitas debido a fronteras porosas y a la corrupción, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.