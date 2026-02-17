Warner Bros reanuda conversaciones con Paramount tras recibir una exención de Netflix

Warner Bros. reanudará las conversaciones de adquisición con Paramount Skydance después de recibir de su postor preferente, Netflix, una exención de siete días para hacerlo.

Warner Bros. informó en una presentación regulatoria el martes que la exención le permitirá discutir “deficiencias” no resueltas en las ofertas anteriores de Paramount.

Warner Bros. Discovery ahora tiene hasta el lunes para negociar una posible transacción con Paramount Skydance.

“Si bien confiamos en que nuestra transacción ofrece un valor y una certeza superiores, reconocemos la distracción continua para los accionistas de WBD y para la industria del entretenimiento en general causada por las maniobras de PSKY”, declaró Netflix en un comunicado.

"Por lo tanto, concedimos a WBD una exención limitada de siete días en virtud de nuestro acuerdo de fusión para permitirles interactuar con PSKY y resolver este asunto de manera plena y definitiva”.

Warner Bros. indicó el martes que su junta directiva aún recomienda por unanimidad que los accionistas voten a favor de la compra por parte de Netflix.

La dirección de Warner ha respaldado de forma constante la oferta de Netflix. En diciembre, Netflix acordó comprar el estudio de Warner y su negocio de streaming por 72.000 millones de dólares —ahora en una transacción totalmente en efectivo que, según han dicho las compañías, acelerará el camino hacia una votación de los accionistas para abril. Incluida la deuda, el valor empresarial del acuerdo es de unos 83.000 millones de dólares, o 27,75 dólares por acción.

A diferencia de Netflix, Paramount quiere adquirir toda la empresa de Warner —incluidas cadenas como CNN y Discovery— y acudió directamente a los accionistas con una oferta totalmente en efectivo de 77.900 millones de dólares en diciembre.

Warner Bros. tiene programada una reunión especial para el viernes 20 de marzo. Las acciones de la compañía subieron más de un 2% antes de la apertura del mercado el martes.

Las acciones de Paramount Skydance subieron casi un 3%, mientras que las de Netflix avanzaron ligeramente.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.