Una huelga del sindicato ferroviario paraliza los trenes en Bangladesh

Los servicio de trenes se cancelaron en todo Bangladesh el martes debido a una huelga del personal ferroviario para reclamar pensiones más altas y otros beneficios, lo que afectó a decenas de miles de pasajeros y al transporte de mercancías.

Saidur Rahman, presidente interino del Sindicato de Personal y Trabajadores del Ferrocarril de Bangladesh, dijo que la huelga se convocó tras una reunión con el gobierno interino encabezado por Muhammad Yunus, ganador de un Nobel de la Paz, que no logró alcanzar un acuerdo la noche del lunes.

Rahman indicó que la huelga continuaría de forma indefinida si el gobierno no acepta sus demandas.

El sistema ferroviario estatal transporta a unos 65 millones de pasajeros al año en la nación densamente poblada de 170 millones de personas. Tiene unos 25.000 empleados y opera una red de más de 36.000 kilómetros (22.000 millas).

La principal estación de ferrocarril de Kamlapur en la capital, Daca, estaba abarrotada por cientos de pasajeros decepcionados que no estaban al tanto de la huelga. Muchos esperaron horas antes de regresar a casa.

Los pasajeros se quejaron a gritos durante una visita del asesor ferroviario del país.

El asesor, Fouzul Kabir Khan, calificó la huelga nacional de “lamentable” y exhortó a los manifestantes a terminar los paros. Afirmó que las “puertas para la negociación” estaban abiertas para resolver la disputa.

Shahadat Hossain, un gerente de estación en Daca, dijo que había al menos 10 salidas de trenes programadas en la estación el martes por la mañana. Las autoridades organizaron autobuses como alternativa, pero no había suficientes para cubrir la demanda.

Mohammed Nadim estaba varado en la estación de Kamlapur tras recorrer cientos de kilómetros por la noche para llegar a Daca, de cara a sus vacaciones en el distrito costero sureño de Cox’s Bazar.

“Llegué aquí a las 5:30 de la mañana desde fuera de Daca. Pero después de una hora más o menos, me enteré de que mi tren no saldría. Ahora llevo horas varado aquí sin esperanza. Los funcionarios de la estación me dijeron que me reembolsarían el dinero del pasaje, pero no sé cuándo”, dijo a The Associated Press en el lugar.

Se negó a viajar a su destino en un autobús, como habían organizado las autoridades como alternativa.

“Está demasiado lejos. Vine aquí para viajar en tren. No quiero viajar tan lejos en un autobús ni siquiera con aire acondicionado. Ahora me están ofreciendo este autobús que no tiene aire acondicionado”, dijo.

La televisora Jamuna TV, con sede en Daca, informó que los trabajadores ferroviarios protestaron en Chattogram, la segunda ciudad más grande del país. La ciudad del sureste tiene el puerto marítimo más grande del país, y la enorme industria de la confección depende de los trenes para llevar mercancías para exportación. La industria gana unos 38.000 millones de dólares al año en exportaciones, principalmente a Estados Unidos y la Unión Europea.

En la región noroeste de Rajshahi, pasajeros enfadados destrozaron muebles de una estación y atacaron a un empleado, según Jamuna TV.

El gobierno interino liderado por Yunus dirige el país desde agosto, cuando la ex primera ministra Sheikh Hasina huyó a India en medio de un levantamiento liderado por estudiantes y terminó su mandato de 15 años. El gobierno interino trata de restaurar el orden en medio de reportes de agencias de préstamos globales como el Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo sobre un crecimiento económico más lento.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.