Un tribunal chino condena al fundador de Evergrande a cadena perpetua por fraude

El Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen sentenció el jueves a Hui Ka Yan, fundador del grupo inmobiliario chino Evergrande, a cadena perpetua por fraude a gran escala.

También multó al Grupo Evergrande con 8.820 millones de yuanes (1.310 millones de dólares) y a Evergrande Real Estate con 7.000 millones de yuanes (1.040 millones de dólares), según un comunicado emitido por la corte.

Hui Ka Yan, también conocido como Xu Jiayin, se declaró culpable en abril de una serie de cargos, como la absorción ilegal de depósitos públicos, fraude y soborno corporativo.

Evergrande era el promotor inmobiliario más endeudado del mundo, con más de 300.000 millones de dólares en pasivos, antes de que se ordenara su liquidación.

Su caída, que se produjo cuando funcionarios del gobierno chino tomaron medidas enérgicas contra el endeudamiento excesivo en 2020, sumió a todo el mercado inmobiliario chino en una crisis.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.