Un descanso en la playa en Lagos, Nigeria, se vuelve demasiado caro para muchos

Desde que era un niño, los fines de semana de Mukthar Oladunmade suelen incluir una visita a la playa. En la siempre bulliciosa Lagos, prefiere relajarse en la ventosa costa atlántica que casi rodea la ciudad.

Pero últimamente, ir a la playa en el centro comercial de Nigeria se ha vuelto caro. Ahora implica una especie de hoja de cálculo virtual de gastos, que incluye tarifas de entrada, sillas, comida, bebidas y actividades, a medida que el gobierno local cede cada vez más terreno costero a promotores privados.

“Al nigeriano promedio le cuesta mucho dinero venir aquí”, comentó Oladunmade, un escritor de 27 años, en Takwa Bay, una de las pocas islas que no son de propiedad privada.

Viaja con regularidad por África Occidental por trabajo, y su pasatiempo favorito por las tardes es relajarse en la playa, ya sea en Accra, Cotonú, Dakar o en otros puntos de la región. Sostiene que solo en Lagos eso se ha vuelto casi imposible.

“De media, me gasto 25.000 nairas (18 dólares) cada vez que se me ocurre venir a la playa”, señaló.

Eso está fuera del alcance de muchos residentes de Lagos, donde la mayoría de la población trabaja en el sector informal. El salario mínimo en Nigeria es de 77.000 nairas (56 dólares) al mes.

Gran parte de la costa se está privatizando

La playa es uno de los pocos espacios públicos en la ciudad de más de 20 millones de habitantes para escapar de las multitudes y del calor a menudo sofocante. Lagos está cerca del ecuador, con una humedad media del 80% durante todo el año.

Pero la mayor parte de los 180 kilómetros de costa de la ciudad está siendo privatizada por el gobierno o por familias con reclamos ancestrales sobre la tierra. El gobierno del estado de Lagos también ha ganado terreno al mar para residencias exclusivas y complejos que incluyen una calzada y un puerto de aguas profundas.

Lo que antes eran espacios públicos gratuitos son ahora, en su mayoría, de pago, con tarifas de entrada que van de 2.000 a 60.000 nairas (de 1,50 a 44 dólares), ya que el gobierno estatal ha concedido licencias a particulares o empresas.

En torno a las playas ha surgido una economía en auge, donde los precios de los productos son muy altos debido a los propietarios privados.

“Solo ganan dinero la mitad del año, después de haber invertido mucho”, manifestó Doyin Ogunye, quien dirige negocios de bebidas y comida en playas. “Así que la entrada a la playa, la comida y las bebidas serán más caras”.

La “megaciudad” del gobierno deja a muchos sin acceso

El gobierno estatal lleva mucho tiempo promocionando Lagos como una “megaciudad” para atraer a más turistas y negocios internacionales.

Y está dando resultados. En 2025, el estado de Lagos generó 2,6 billones de nairas (1.900 millones de dólares) en ingresos internos, un 16% más que en 2024 y mucho más que cualquier otro estado nigeriano, según su comisionado de finanzas.

Pero el impulso ha sido a costa de los residentes de clase baja y media de numerosas formas, desde la prestación de servicios básicos hasta la presión para que la gente abandone la costa.

“Durante mucho tiempo, el foco del gobierno del estado de Lagos no ha estado sobre la gente, sino sobre el dinero. Se trata de cómo construimos esta ciudad de una manera que genere dinero”, expresó Olamide Udoma-Ejorh, director de la organización sin ánimo de lucro Lagos Urban Development Initiative, que aboga por una ciudad inclusiva.

Funcionarios del gobierno del estado de Lagos no respondieron a una solicitud de comentarios. En el pasado, el ejecutivo insistió en que las playas están más limpias y son más seguras como resultado de la privatización.

Residente: “Debería tener acceso gratis a la naturaleza”

En Lagos, cada hora es hora punta. Con embotellamientos constantes, el estruendo de los generadores y sus característicos y chirriantes autobuses amarillos, cubiertos con vibrantes calcomanías, circulando las 24 horas, los residentes dicen que es una ciudad estresante.

Esther Sorkpor, estudiante de último año en la Universidad de Lagos, se mostró frustrada por la limitación del acceso a la playa.

“Debería tener acceso gratis a la naturaleza. Esto es un reflejo de cómo todo se monetiza”, afirmó. “Nigeria ya es un país con mucha tensión, y moverse por él es muy estresante”.

Los analistas apuntan que se debe revisar la gestión que hace el gobierno de los espacios públicos. “La playa debería considerarse un activo cívico”, dijo Udoma-Ejorh.

Mientras se ponía el sol, los bañistas en Takwa Bay empacaban sus bolsas y se dirigían a casa. Subieron a botes de madera con motor que cruzaron a toda velocidad la franja costera de Eko Atlantic, una residencia privada para ultrarricos, que desde hace tiempo ha definido la ambición de megaciudad de Lagos.

Hay previstos más proyectos de ese tipo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.