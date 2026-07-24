UE concluye que TikTok viola sus normas digitales al no proteger la privacidad de los menores

La Comisión Europea afirmó el viernes que halló que TikTok no había protegido adecuadamente el derecho de privacidad de los menores en su plataforma al permitir que adultos pudieran ver sus cuentas.

La medida expuso a niños al ciberacoso, a contactos no deseados y a conductas depredadoras, indicó la Comisión.

La investigación llega tras una serie de medidas de Bruselas contra las grandes tecnológicas, que ha liderado a nivel mundial la regulación de gigantes del sector como Meta y Apple.

TikTok podrá defenderse y responder a las conclusiones.

Si la Comisión no queda satisfecha con la respuesta de la empresa china, podría emitir una “decisión de incumplimiento” y una posible multa de hasta el 6% de los ingresos anuales totales de la plataforma.

El bloque de 27 países determinó en febrero que TikTok había infringido otro aspecto de su normativa digital con un “diseño adictivo” de funciones como la reproducción automática y el scrolling infinito, que podría perjudicar la salud física y mental de los usuarios y, en especial, de los menores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.