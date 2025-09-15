Trump propone eliminar los reportes financieros trimestrales
El presidente Donald Trump quiere eliminar los reportes financieros trimestrales.
En una publicación en Truth Social, Trump dijo que los reguladores de valores deberían dejar de exigir a las empresas que emitan informes financieros cada tres meses y, en su lugar, cambiar a un período de seis meses. Desde 1970, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) pide que las empresas que cotizan en bolsa informen trimestralmente.
“Esto ahorrará dinero y permitirá a los gerentes centrarse en dirigir adecuadamente sus empresas”, escribió Trump.
En su primer mandato, el presidente pidió a la SEC que examinara el requisito de informes de tres meses frente a seis meses. No se realizó ningún cambio.
La semana pasada, la Bolsa de Valores a Largo Plazo (LTSE) dijo que planeaba solicitar a la SEC que eliminara el requisito trimestral. La bolsa, con sede en San Francisco, lista empresas enfocadas en objetivos a largo plazo.
Los partidarios del cambio dicen que los informes trimestrales son demasiado costosos y consumen mucho tiempo, y desalientan a las empresas de querer hacerse públicas. También afirman que los ejecutivos de las empresas se centran demasiado en alcanzar los objetivos de ganancias trimestrales y no lo suficiente en la planificación a largo plazo.
Aquellos que favorecen las ganancias trimestrales dicen que los informes proporcionan a los inversores actualizaciones financieras valiosas y los hacen conscientes de cualquier nuevo riesgo que enfrenta una empresa.
