Tribunal federal falla contra nuevos aranceles globales de Trump, tras revés en la Corte Suprema

Un tribunal federal falló el miércoles en contra de los nuevos aranceles globales que el presidente Donald Trump ordenó luego de sufrir una dolorosa derrota en la Corte Suprema.

En una decisión dividida, un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional emitió una orden que bloquea de manera limitada los aranceles globales del 10% para las pequeñas empresas que presentaron la demanda y para el estado de Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.