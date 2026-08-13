Transportistas en EEUU que recibieron reembolsos de aranceles están trasladándolos a los clientes

Si compró algo a un vendedor del extranjero el año pasado, quizá sea momento de revisar su cuenta bancaria.

Algunos transportistas, incluidos FedEx y UPS, que actuaron como agentes aduanales de paquetes importados y recibieron reembolsos de aranceles del gobierno de Estados Unidos, han empezado a trasladar esos reembolsos a los clientes que originalmente pagaron los aranceles.

Los reembolsos a los consumidores son el último paso de un proceso de varios meses que comenzó en febrero, cuando la Corte Suprema anuló amplios aranceles implementados por el presidente Donald Trump en marzo de 2025, en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, sobre bienes de casi todos los países. El máximo tribunal le ordenó al gobierno devolver los aranceles que recaudó.

Hasta ahora se han reembolsado aproximadamente 100.000 millones de dólares en aranceles a las empresas que los pagaron, bajo un sistema establecido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Eso no significa que los estadounidenses recuperarán ni de cerca lo que pagaron en aranceles, ya que la mayoría se pagó de manera indirecta. En 2025, los aranceles de Trump fueron equivalentes a un aumento promedio de impuestos de 1.000 dólares por hogar en Estados Unidos, según la Tax Foundation, un grupo de Washington, D.C. que estudia los impuestos.

Pero algunos consumidores están recuperando parte de lo que pagaron directamente a través de transportistas, incluidos UPS, DHL y FedEx. Los reembolsos se están implementando por fases según la fecha en que se pagaron. Los transportistas han indicado que devolverán los reembolsos de forma gradual, a medida que los vayan recibiendo.

Los reembolsos de aranceles de los transportistas se devolverán directamente a tarjetas de crédito o cuentas bancarias

FedEx informó que ha comenzado el proceso para devolver, a los clientes que los pagaron, 800 millones de dólares en reembolsos de aranceles que recibió del gobierno. Los clientes no necesitan solicitar el reembolso, pero pueden ingresar los números de rastreo de los artículos comprados en un portal del sitio web de FedEx para ver si les corresponde o no un reembolso.

UPS señaló en abril que había pagado 5.000 millones de dólares en aranceles en nombre de clientes, y que comenzaría el proceso de solicitar reembolsos al gobierno. En la primera fase, solicitó 500 millones de dólares en reembolsos, y dijo que los clientes deberían recibirlos entre uno y tres meses después de que la empresa reciba el reintegro del Departamento del Tesoro.

De manera similar, DHL indicó que ha presentado reclamaciones por casi todos los envíos elegibles en los que actuó como importador registrado, y que está devolviendo los reembolsos que ha recibido.

“El volumen y el ritmo de los reembolsos siguen dependiendo del procesamiento de reclamaciones por parte de la CBP”, manifestó DHL en un comunicado.

Los grandes minoristas dicen que podrían devolver algunos reembolsos, pero en su mayoría los usarán para bajar precios

A diferencia de los transportistas, que cobraron los aranceles directamente a los clientes, la mayoría de los grandes minoristas trasladó los aranceles de maneras indirectas, cambiando su oferta de productos o absorbiendo parcialmente los mayores costos, lo que hace poco probable que haya reembolsos a los consumidores.

Ejecutivos de Amazon comentaron la semana pasada que la empresa recibió 600 millones de dólares en reembolsos de aranceles en el segundo trimestre.

En una llamada con inversionistas, el director financiero de Amazon, Brian Olsavsky, explicó que la compañía no es el importador registrado de la mayoría de los bienes que vende y que ha absorbido parte de los costos arancelarios. Pero añadió que la empresa ha “identificado un conjunto limitado de circunstancias en las que podemos rastrear que trasladamos cargos específicos de importación a los clientes”. En esos casos, agregó, “nos pondremos en contacto de manera proactiva con los clientes afectados y emitiremos reembolsos automáticamente”.

De lo contrario, indicó, Amazon usará los reembolsos de aranceles para bajar los precios a los clientes.

Eso coincide con lo que han dicho otros grandes minoristas. En mayo, Cori Barrie, directora ejecutiva saliente de Best Buy, la mayor cadena de electrónica de consumo del país, señaló que el minorista es importador registrado de apenas aproximadamente el 2% al 3% de lo que vende, y que la empresa usaría cualquier reembolso que reciba para “devolver valor a nuestros clientes”.

Y el director ejecutivo de Costco, Ron Vachris, indicó que la compañía planea devolver “de alguna forma” los aranceles que se trasladaron a los consumidores.

“Cuánto devolvemos y cuándo depende de diversos factores, incluido cuánto dinero de reembolso recibimos y cuándo llega, así como de los avances en la demanda presentada contra la empresa en relación con el proceso de devolución”, expresó en una llamada sobre resultados trimestrales en mayo.

Se han presentado decenas de demandas colectivas

Algunos compradores están demandando para recuperar de las empresas los aranceles que pagaron en forma de precios más altos. Se han presentado más de 80 demandas colectivas por parte de clientes en todo el país contra minoristas, entre ellos Costco, Nike, Amazon, Walmart y otros.

Las demandas enfrentarán dificultades porque los demandantes tendrán que demostrar que pagaron aumentos de precios que estaban específicamente vinculados a los aranceles, según Lori Leskin, socia y copresidenta del Grupo de Práctica de Productos de Consumo del bufete Arnold & Porter. Ninguna de las demandas ha sido certificada aún como de acción colectiva, lo que implicaría que se aplicarían a todos los clientes.

“Va a ser muy difícil que alguien establezca que el aumento de precio que pagó se debió a los aranceles y no a alguna otra fuerza del mercado”, expresó. “La mayoría sólo habla de aumentos de precios, y poder rastrear un aumento de precio debido a un solo factor va a ser realmente difícil, dado el enfoque multifactorial que adopta la mayoría de las empresas”.

———-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.