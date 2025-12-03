Tailandia levanta la prohibición de venta de alcohol por la tarde antes de las fiestas de fin de año

Tailandia levantó el miércoles una prohibición de 53 años sobre la venta minorista de bebidas alcohólicas por la tarde, una medida que se espera ayude a impulsar el turismo durante las fiestas de fin de año, así como las ventas en lugares como bares y tiendas de proximidad.

La prohibición de 2 de la tarde a 5 de la tarde se levantará de manera experimental durante 180 días, después de lo cual se evaluarán sus efectos.

La prohibición vespertina de la venta de cerveza, licores y vino se promulgó en 1972, cuando Tailandia estaba bajo régimen militar, aunque las razones originales de la medida no están claras. Tailandia es predominantemente budista y la religión desalienta el consumo de sustancias que produzcan ebriedad, aunque tomarlas es algo común.

Ahora se permite a los consumidores comprar dichas bebidas desde las 11 de la mañana hasta la medianoche, según una enmienda a la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas que se hizo oficial el martes con su publicación en la Gaceta Real. Aunque las ventas terminan a medianoche, los clientes en locales nocturnos pueden seguir bebiendo hasta la 1 de la mañana

Mientras se consideraba el cambio, había preocupaciones de que extender el horario de consumo pudiera agravar el problema de la conducción bajo los efectos del alcohol.

Las ventas de bebidas alcohólicas por la tarde a menudo han estado en una zona gris, con exenciones para aeropuertos, algunos lugares de entretenimiento y hoteles. La aplicación de la ley era inconsistente según el vecindario y a menudo era posible hacer ventas clandestinas en pequeñas tiendas y restaurantes.

En muchas zonas se impuso una prohibición integral de la venta de alcohol de forma temporal durante la pandemia de coronavirus en un esfuerzo por frenar la propagación del virus.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.