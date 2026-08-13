Suben solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU, pero despidos siguen bajos

Las solicitudes de prestaciones por desempleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, pero los despidos se mantienen en niveles históricamente saludables.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que 209.000 personas presentaron solicitudes de subsidio por desempleo la semana pasada, frente a una cifra revisada de 200.000 la semana anterior y por encima de las 205.000 que esperaban analistas. El promedio de solicitudes de cuatro semanas, que suaviza la volatilidad de una semana a otra, se mantuvo sin cambios en 199.000.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo son un indicador indirecto de los despidos, y durante el último año se han mantenido en un rango históricamente bajo de alrededor de 200.000 a 230.000 por semana, lo que sugiere que los que tienen empleo gozan de una seguridad laboral inusual. La tasa de desempleo en Estados Unidos es baja, de 4,1%.

La situación es menos alentadora para quienes intentan ingresar al mercado laboral y para quienes perdieron su empleo y buscan uno nuevo. Las empresas, marcadas por la escasez de trabajadores que siguió al fin de los confinamientos por COVID-19 hace cuatro o cinco años, se muestran reacias a prescindir de personal; pero tampoco están ansiosas por contratar nuevos trabajadores. Los economistas se refieren con frecuencia a un mercado laboral de “ni contrato ni despido".

El mes pasado, de hecho, las empresas, las agencias gubernamentales y las organizaciones sin fines de lucro en conjunto recortaron 23.000 empleos en lugar de aumentarlos, informó el Departamento de Trabajo la semana pasada. En lo que va de este año, los empleadores están sumando 61.000 puestos de trabajo al mes. Eso supone una mejora respecto del promedio de 9.700 del año pasado, la contratación más débil fuera de una recesión desde 2002. Los efectos persistentes de las altas tasas de interés y las erráticas políticas comerciales del presidente Donald Trump desalentaron a las empresas a contratar en 2025.

Aun así, la contratación este año sigue muy por debajo del promedio de 166.000 empleos mensuales creados en 2023 y 2024, por no hablar de los 491.000 al mes registrados durante el auge de contrataciones de 2021-2022 que siguió a los confinamientos por la pandemia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.