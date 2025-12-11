Se espera que una huelga general cause interrupciones generalizadas en Portugal

Una huelga convocada por las dos principales confederaciones sindicales de Portugal se espera que cause graves interrupciones en vuelos y trenes, suspenda muchos servicios gubernamentales y obligue a la cancelación de citas médicas y clases el jueves.

Los dos sindicatos que representan a cerca de un millón de trabajadores afirman que podría ser la huelga más importante en el país en más de 10 años, ya que se oponen a la reforma laboral planeada por el gobierno de centroderecha.

Según los grupos, los cambios despojan a los trabajadores de sus derechos, mientras que el gobierno alega que son necesarios para hacer la economía más flexible y estimular el crecimiento.

La propuesta incluye facilitar a las empresas el despido de trabajadores, negar el derecho a huelga en otros sectores de la economía y limitar los descansos para la lactancia materna a los dos primeros años de vida del bebé, en lugar de la exención indefinida actual.

Portugal tiene una de las economías más pequeñas de la Unión Europea y sus trabajadores están entre los peor pagados en el bloque de 27 naciones. El salario mensual promedio ronda los 1.600 euros (1.870 dólares) antes de impuestos, según el Instituto Nacional de Estadística. El salario mínimo mensual que ganan cientos de miles de trabajadores es de 870 euros (1.018 dólares) antes de impuestos.

Los portugueses también se ven afectados por una crisis de vivienda y del costo de vida, ya que los precios de las propiedades se disparan y la inflación se mantiene en poco más del 2%.

La Comisión Europea espera que Portugal logre un crecimiento del PIB de alrededor del 2% este año, por encima del promedio del bloque del 1,4%. El desempleo está en menos del 6%, aproximadamente la media de la UE.

Los sindicatos planearon marchas callejeras más tarde el jueves. Es la primera vez desde 2013 que los grupos paraguas —la Unión General de Trabajadores y la Confederación General de Trabajadores Portugueses— se unen.

El primer ministro socialdemócrata, Luis Montenegro, calificó la huelga como "sin sentido" porque el país está yendo bien.

